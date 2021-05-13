«Эйбар» — «Бетис»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 36-го тура испанской Примерына выезде сыграл вничью с— 1:1.

Гости открыли счет на 4-й минуте благодаря Андресу Гуардадо. Но на 83-й минуте Серхио Энрих сравнял счет на табло.

Футбол. Испания. Примера Эйбар — Бетис 1:1 Голы: 0:1 Андрес Гуардадо (4'), 1:1 Серхи Энрич (83') Эйбар: Марко Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель (Йосинори Муто, 80'), Роберто Корреа, Анайц Арбилья, Папе Диоп (Ресио Хосе, 46'), Эдуардо Экспозито, Бриан Хиль (Кевин Родригеш, 72'), Мигель Атьенса, Серхи Энрич (Педро Леон, 90'), Энрике Гарсия Бетис: Клаудио Браво, Марк Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено, Эмерсон, Набиль Фекир (Серхио Каналес, 79'), Кристиан Тельо (Лоренсо Морон, 72'), Андрес Гуардадо, Диего Лайнес (Айтор Руйбаль, 65'), Родригес Гидо, Борха Иглесиас (Родриго Эрнандес, 73') Предупреждения: Папе Диоп (34'), Паулу Оливейра (38'), Роберто Корреа (52'), Эмерсон (65')

Команда Мануэля Пеллегрини набрал 55 очков и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» с 30 очками идет на последнем 20-м месте.

В следующем туре «Бетис» 16 мая сыграет с «Уэской», а «Эйбар» в этот же день отправится в гости к «Валенсии».