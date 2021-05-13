ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Расклады РПЛ: кто попадет в еврокубки и кто вылетит?
  • 00:12
    • «Ливерпуль» победил «МЮ» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ
  • 00:26
    • Гол Головина помог «Монако» выйти в финал Кубка Франции
  • 23:43
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Лейпциг» и выиграла Кубок Германии
  • 21:34
    • Киевское «Динамо» в 13-й раз в истории завоевало Кубок Украины
  • 19:33
    • Сборная России проиграла Финляндии в матче Евротура
    Все новости спорта

    «Бетис» упустил победу над «Эйбаром»

    «Эйбар» — «Бетис»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Эйбар Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 36-го тура испанской Примеры «Бетис» на выезде сыграл вничью с «Эйбаром» — 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 4-й минуте благодаря Андресу Гуардадо. Но на 83-й минуте Серхио Энрих сравнял счет на табло.

    Футбол. Испания. Примера
    Эйбар — Бетис 1:1
    Голы: 0:1 Андрес Гуардадо (4'), 1:1 Серхи Энрич (83') Эйбар: Марко Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель (Йосинори Муто, 80'), Роберто Корреа, Анайц Арбилья, Папе Диоп (Ресио Хосе, 46'), Эдуардо Экспозито, Бриан Хиль (Кевин Родригеш, 72'), Мигель Атьенса, Серхи Энрич (Педро Леон, 90'), Энрике Гарсия Бетис: Клаудио Браво, Марк Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено, Эмерсон, Набиль Фекир (Серхио Каналес, 79'), Кристиан Тельо (Лоренсо Морон, 72'), Андрес Гуардадо, Диего Лайнес (Айтор Руйбаль, 65'), Родригес Гидо, Борха Иглесиас (Родриго Эрнандес, 73') Предупреждения: Папе Диоп (34'), Паулу Оливейра (38'), Роберто Корреа (52'), Эмерсон (65')

    Команда Мануэля Пеллегрини набрал 55 очков и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» с 30 очками идет на последнем 20-м месте.

    В следующем туре «Бетис» 16 мая сыграет с «Уэской», а «Эйбар» в этот же день отправится в гости к «Валенсии».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» потеряет очки на поле «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Брага» и «Морейренсе» много не забьют
  • «Брага» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Гуанчжоу Сити» одержит третью победу в сезоне?
  • «Гуанчжоу Сити» — «Цанчжоу Майти Лайонс». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Брага — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Цанчжоу Майти Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швентек — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  22.06
  • Супеэкспресс на 15-16 мая
  • Послезавтра в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Балтика — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Торпедо — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры