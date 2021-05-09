В 35 туре Серии Абез труда справилась сна своем поле, забив сопернику 5 мячей.

«Римляне» начали разгром уже во втором тайме. Дублем отметились Борха Майорал и Лоренцо Пеллегрини. Один мяч забил Генрих Мхитарян.

Благодаря этой победе «Рома» осталась в зоне Лиги конференций. У нее 58 очков.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Кротоне 5:0 Голы: 1:0 Борха Майораль (47'), 2:0 Лоренцо Пеллегрини (70'), 3:0 Лоренцо Пеллегрини (73'), 4:0 Генрих Мхитарян (78'), 5:0 Борха Майораль (90') Рома: Даниэл Фузато, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес (Жуан Жесус, 46'), Брайан Рейнольдс (Давиде Сантон, 59'), Мараш Кумбула, Бриан Кристанте (Nicola Zalewski, 80'), Лоренцо Пеллегрини, Педро Родригес (Хавьер Пасторе, 67'), Ebrima Darboe (Эдоардо Бове, 80'), Генрих Мхитарян, Борха Майораль Кротоне: Алекс Кордац, Владимир Големич, Лисандро Магальян, Коффи Джиджи, Лука Чигарини (Якопо Петриччоне, 72'), Ахмед Бенали (Niccolo Zanellato, 72'), Сальваторе Молина, Жуниор Мессьяс, Аркадиуш Реца (Андреа Рисполи, 46'), Адам Уна (Эммануэль Ривьер, 87'), Simy Предупреждения: Ebrima Darboe (54'), Бриан Кристанте (63')

«Кротоне» вылетит из Серии А по окончании сезона. Команда набрала всего 18 очков и замыкает таблицу чемпионата.