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    Пике: Мы все еще в чемпионской гонке

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал нулевую ничью с «Атлетико» в матче 35 тура Примеры.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    «Мы надеялись, что сыграем лучше, но мы все еще в чемпионской гонке. Думаю, у нас было больше шансов, и они были лучше, чем у "Атлетико", команды с лучшей обороной в лиге.

    Трудно создавать моменты против "Атлетико", поэтому нужно реализовывать явные. Мы создали достаточно моментов для того, чтобы забить хотя бы один гол, хотя, особенно в первом тайме, соперник создал намного больше, чем мы.

    Если мы выиграем три оставшихся матча, у нас будут шансы на титул. Три тура — это много. Цель нашего клуба — всегда бороться до конца. Я провел в этом клубе много лет, и мы всегда боролись до конца, это наш долг», — цитирует Пике Barca Universal.

    «Барселона» отстает на 2 очка от «Атлетико» в борьбе за чемпионский титул.

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