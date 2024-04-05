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    Иванов и Белостенный покажут самый скучный бой вечера?

    Иванов — Белостенный. Ставка (к. 1.52) и прогноз на ММА, PFL vs Bellator, 5 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иванов — Белостенный
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    Сергей Белостенный
    В рамках турнира PFL vs Bellator 5 апреля пройдет поединок Благоя Иванова и Сергея Белостенного в тяжелом весе. Начало — 04:30 (мск). Иванов — Белостенный: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Благой Иванов

    Турнирное положение: Еще недавно Благой выступал под эгидой UFC, и даже был в топ-15, но в связи с не самыми удачными результатами он был уволен из промоушена Даны Уайта и теперь вновь возвращается в PFL.

    Последние бои: За 5 последних поединков в UFC у Благоя Иванова 4 поражения и лишь одна победа. В предыдущем поединке он потерпел поражение единогласным решением судей от Александра Романова. Тогда болгарин покинул рейтинг тяжеловесов UFC и был уволен из промоушена.

    Состояние бойца: Сейчас Иванову 37 лет. Для тяжеловеса это далеко не предельный возраст, но в связи с не самыми выдающимися габаритами (рост 180 см и размах рук в 185 см) у болгарина просто нет никаких преимуществ перед молодыми топовыми соперниками. Но не исключено, что в боях с оппонентами уровнем попроще он сумеет конкурировать, ведь за плечами Благоя невероятный опыт в UFC.

    Сергей Белостенный

    Турнирное положение: Сергей Белостенный провел в Bellator лишь 2 поединка. И поэтому в число рейтинговых тяжеловесов россиянин пока что не попал.

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  • 29/03/2024

    • Последние бои: За 6 предыдущих поединков Белостенный одержал 5 побед и потерпел лишь одно поражение. Случилось оно в его дебюте в Bellator от Тайрела Форчуна, которому российский боец уступил нокаутом. Далее Сергею удалось закрыть ту неудачу победой над Касимом Арасом.

    Состояние бойца: Сергею 28 лет, он молод и голоден побед. Вдобавок, у Белостенного есть ударная мощь.

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    В восьми из 14-ти победных боях в своей карьере он нокаутировал своих соперников.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих поединков Белостенный одержал 5 побед и потерпел лишь одно поражение

    • 9 предыдущих поединков с участием Благоя Иванова доходили до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии Сергей Белостенный является фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. На победу Иванова предлагают поставить за 2.30.

    Прогноз: Делать какие-либо прогнозы касаемо победителя данного противостояния очень сложно. Сергей молодой и перспективный, Благой вроде бы на спаде, но с колоссальным опытом. Однако в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что их противостояние дойдет до середины 3 раунда или же и вовсе закончится решением. Иванов умеет сушить поединки даже с самыми страшными нокаутерами. К примеру, в UFC ему удалось это сделать с рекордсменом промоушена по количеству нокаутов Дерриком Льюисом.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.52.

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    Ставка и прогноз на матч Иванов — Белостенный с коэффициентом 1.52. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на бои. Иванов и Белостенный покажут самый скучный бой вечера?
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