В рамках турнира PFL vs Bellator 5 апреля пройдет поединок Благоя Иванова и Сергея Белостенного в тяжелом весе. Начало — 04:30 (мск). Иванов — Белостенный: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Благой Иванов

Турнирное положение: Еще недавно Благой выступал под эгидой UFC, и даже был в топ-15, но в связи с не самыми удачными результатами он был уволен из промоушена Даны Уайта и теперь вновь возвращается в PFL.

Последние бои: За 5 последних поединков в UFC у Благоя Иванова 4 поражения и лишь одна победа. В предыдущем поединке он потерпел поражение единогласным решением судей от Александра Романова. Тогда болгарин покинул рейтинг тяжеловесов UFC и был уволен из промоушена.

Состояние бойца: Сейчас Иванову 37 лет. Для тяжеловеса это далеко не предельный возраст, но в связи с не самыми выдающимися габаритами (рост 180 см и размах рук в 185 см) у болгарина просто нет никаких преимуществ перед молодыми топовыми соперниками. Но не исключено, что в боях с оппонентами уровнем попроще он сумеет конкурировать, ведь за плечами Благоя невероятный опыт в UFC.

Сергей Белостенный

Турнирное положение: Сергей Белостенный провел в Bellator лишь 2 поединка. И поэтому в число рейтинговых тяжеловесов россиянин пока что не попал.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков Белостенный одержал 5 побед и потерпел лишь одно поражение. Случилось оно в его дебюте в Bellator от Тайрела Форчуна, которому российский боец уступил нокаутом. Далее Сергею удалось закрыть ту неудачу победой над Касимом Арасом.

Состояние бойца: Сергею 28 лет, он молод и голоден побед. Вдобавок, у Белостенного есть ударная мощь.

В восьми из 14-ти победных боях в своей карьере он нокаутировал своих соперников.

Статистика для ставок

За 6 предыдущих поединков Белостенный одержал 5 побед и потерпел лишь одно поражение

9 предыдущих поединков с участием Благоя Иванова доходили до судейского решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии Сергей Белостенный является фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. На победу Иванова предлагают поставить за 2.30.

Прогноз: Делать какие-либо прогнозы касаемо победителя данного противостояния очень сложно. Сергей молодой и перспективный, Благой вроде бы на спаде, но с колоссальным опытом. Однако в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что их противостояние дойдет до середины 3 раунда или же и вовсе закончится решением. Иванов умеет сушить поединки даже с самыми страшными нокаутерами. К примеру, в UFC ему удалось это сделать с рекордсменом промоушена по количеству нокаутов Дерриком Льюисом.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.52.