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    Прервется ли серия поражений «Гранады»?

    «Гранада» — «Валенсия». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Примера, 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Валенсия»
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    «Гранада» проиграли четыре последних матча
    В рамках 26-го тура чемпионата Испании 4 апреля пройдет матч «Гранада» — «Валенсия». Начало — 21:00 (мск). «Гранада» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Апреля 2024 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 21:00 Валенсия Валенсия
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    «Гранада»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей Ла Лиги «Гранада» занимает 19-ю позицию в зоне вылета с 14 очками и разницей мячей 30-59.

    Команда на 14 очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому трудно поверить, что ей удастся удержаться в элитном дивизионе испанского футбола.

    Гранада — Валенсия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на чужом поле потерпели поражение. В очередном андалузском дерби они уступили «Кадису» (0:1).

    Это поражение стало четвертым кряду для клуба после серии из трех ничьих — все эти поединки прошли в рамках национального первенства.

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в последних 10 поединках во всех турнирах «Гранада» ни разу не выиграла при трех ничьих и семи поражениях.

    Очевидно, что с такой формой никакой особой надежды у фанатов «рохибланкос», что их любимцы не вылетят в Сегунду, нет.

    Мирто Узуни — самый результативный игрок клуба в Примере с девятью забитыми мячами.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей Ла Лиги «Валенсия» занимает восьмую позицию с 41 баллом и разницей мячей 32-32.

    Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков, поэтому для продвижения вверх уже просто нельзя терять очки, что, конечно, будет крайне сложно.

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    • Последние матчи: левантийцы в прошлом туре на своем поле не смогли набрать три очка. Они разошлись миром с «Мальоркой» — 0:0.

    Эта ничья продлила безвыигрышную мини-серию клуба до двух поединков, которые пришлись на Ла Лигу, ведь перед этим он уступил «Вильярреалу» (0:1) на выезде.

    Не сыграет: Яремчук, Гайа, Диахаби — травмы. Дисквалифицированых игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Валенсия» ни разу не победила при трех ничьих и двух поражениях.

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    Такая форма не обещает «Летучим Мышам» хороших шансов на еврокубки, ведь вряд ли им будут сопутствовать стабильные успехи.

    Уго Дуро — самый результативный игрок клуба в Примере с 12-ю забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Гранады» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Валенсии» было забито меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Валенсия» не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Гранады» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Единственным исключением для них стал поединок против «Реала».

    В двух последних матчах хозяев также сработал такой расклад, в где «Гранада» не забивала.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех последних матчах хозяева уступили.

    Ставка: «Валенсия» выиграет за 2.30

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    Ставка и прогноз на матч «Гранада» — «Валенсия» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений «Гранады»?
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