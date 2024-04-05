В рамках турнира PFL vs Bellator 5 апреля пройдет поединок Анте Делии и Валентина Молдавского в тяжелом весе. Начало — 06:45 (мск). Делия — Молдавский: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Анте Делия

Турнирное положение: Делия неоднократный финалист и победитель Гран-при PFL. Однако в предыдущем турнире на выбывание хорватский тяжеловес участия не принимал.

Последние бои: К данному поединку Анте подходит на серии из пяти выигранных поединков кряду. В предыдущем своем противостоянии в июне прошлого года он одолел единогласным решением судей Мориса Грина. Последнее поражение Делии было еще 3 года назад. Он уступил единогласным решением Бруно Капеллозе.

Состояние бойца: Удачная статистика хорватского тяжеловеса говорит о том, что он пребывает в хорошей форме. Однако уже давно Делия не дрался ни с кем из числа серьезных соперников. Отсутствие топовой оппозиции явно может стать проблемой в грядущем противостоянии.

Валентин Молдавский

Турнирное положение: Валентин Молдавский бывший претендент на титул чемпиона Bellator в тяжелом дивизионе. Сейчас россиянин располагается на второй строчке в рейтинге в этой весовой категории.

Последние бои: Статистика россиянина за 5 последних поединков выглядят неоднозначной. В его активе 3 победы и 2 поражения. Также еще один поединок был признан несостоявшимся против Стива Моури. Впрочем, в недавнем реванше против американца Молдавский одержал победу единогласным решением судей.

Состояние бойца: Валентин сумел закрыть череду неудач последней победой над Моури и вновь вышел на победную серию. При этом и уровень оппозиции у россиянина был гораздо выше, нежели у грядущего оппонента.

Опыт, полученный в поединках с чемпионом и бойцами из топ-5, может сказаться на результате в пользу Молдавского.

Статистика для ставок

5 из шести предыдущих поединков с участием Молдавского дошли до судейского решения

За 5 последних боев Делия не потерпел ни единого поражения

У Валентина Молдавского 7 побед за последних 9 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Валентина Молдавского и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.67. На успех Делии можно поставить за 2.20.

Прогноз: В данном случае статистика хорватского бойца не является фактором в его пользу. Валентин ранее дрался с сильнейшими тяжеловесами Bellator. Преимущество в скорости и возрасте, а также опыт, полученный в противостоянии с топовой оппозицией, помогут россиянину одержать победу в этом поединке.

Ставка: Победа Валентина Молдавского с коэффициентом 1.67.