Анте Делия
Турнирное положение: Делия неоднократный финалист и победитель Гран-при PFL. Однако в предыдущем турнире на выбывание хорватский тяжеловес участия не принимал.
Последние бои: К данному поединку Анте подходит на серии из пяти выигранных поединков кряду. В предыдущем своем противостоянии в июне прошлого года он одолел единогласным решением судей Мориса Грина. Последнее поражение Делии было еще 3 года назад. Он уступил единогласным решением Бруно Капеллозе.
Состояние бойца: Удачная статистика хорватского тяжеловеса говорит о том, что он пребывает в хорошей форме. Однако уже давно Делия не дрался ни с кем из числа серьезных соперников. Отсутствие топовой оппозиции явно может стать проблемой в грядущем противостоянии.
Валентин Молдавский
Турнирное положение: Валентин Молдавский бывший претендент на титул чемпиона Bellator в тяжелом дивизионе. Сейчас россиянин располагается на второй строчке в рейтинге в этой весовой категории.
Последние бои: Статистика россиянина за 5 последних поединков выглядят неоднозначной. В его активе 3 победы и 2 поражения. Также еще один поединок был признан несостоявшимся против Стива Моури. Впрочем, в недавнем реванше против американца Молдавский одержал победу единогласным решением судей.
Состояние бойца: Валентин сумел закрыть череду неудач последней победой над Моури и вновь вышел на победную серию. При этом и уровень оппозиции у россиянина был гораздо выше, нежели у грядущего оппонента.
Опыт, полученный в поединках с чемпионом и бойцами из топ-5, может сказаться на результате в пользу Молдавского.
Статистика для ставок
- 5 из шести предыдущих поединков с участием Молдавского дошли до судейского решения
- За 5 последних боев Делия не потерпел ни единого поражения
- У Валентина Молдавского 7 побед за последних 9 боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Валентина Молдавского и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.67. На успех Делии можно поставить за 2.20.
Прогноз: В данном случае статистика хорватского бойца не является фактором в его пользу. Валентин ранее дрался с сильнейшими тяжеловесами Bellator. Преимущество в скорости и возрасте, а также опыт, полученный в противостоянии с топовой оппозицией, помогут россиянину одержать победу в этом поединке.
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Ставка: Победа Валентина Молдавского с коэффициентом 1.67.