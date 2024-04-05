В рамках турнира PFL vs Bellator 5 апреля пройдет поединок Стива Моури и Олега Попова в тяжелом весе. Начало — 03:45 (мск). Моури — Попов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Стив Моури

Турнирное положение: Моури занимает третью позицию в рейтинге тяжелого дивизиона Bellator. Пока что до статуса претендента на титул американец еще не добирался.

Последние бои: За 5 последних поединков в активе Стива 3 победы, одна ничья и проигрыш. К данному противостоянию он подходит после поражения единогласным решением судей в реванше от Валентина Молдавского. Та неудача не позволила ему выйти на претендентский поединок.

Состояние бойца: Стива нельзя назвать одной из звезд дивизиона. Скорее, его пребывание в топ-5 это удачное стечение обстоятельств. Помимо неудачи против Молдавского у него был спорный поединок с Али Исаевым, который закончился вничью. Да и проблем у Моури хватает как стойке, так и в партере.

Олег Попов

Турнирное положение: Олег Попов ранее провел в Bellator один поединок, однако уже сумел попасть в рейтинг. На данный момент россиянин располагается на десятой строчке в списке тяжеловесов.

Последние бои: В дебютном противостоянии в Bellator Попов одолел единогласным решением судей Гокхана Сарикама. За 5 последних поединков российский боец не потерпел ни единого поражения. Более того, беспроигрышная серия Попова составляет уже 13 боев кряду.

Состояние бойца: Внушительный винстрик Олега говорит о том, что он плавно подходит к своей пиковой форме. К тому же, россиянин ранее зарекомендовал себя, как универсальный боец.

Он умеет не только нокаутировать, но и вязать противников на земле.

Статистика для ставок

Олег Попов одержал 13 побед кряду перед этим боем

5 из шести последних боев Попов выиграл досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке, по мнению букмекеров, фаворитом является Олег Попов. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57, а на победу Моури предлагают сделать ставку за 2.40.

Прогноз: Статистика и актуальная форма Попова гораздо лучше, чем у оппонента. Моури испытывает большие проблемы на земле, а вот Олег довольно неплохо борется. За счет своей универсальности россиянин одержит победу в данном поединке.

Ставка: Победа Олега Попова за 1.57.