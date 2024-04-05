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    Гольцов остановит победное шествие Васселла?

    Гольцов — Васселл. Ставка (к. 1.70) и прогноз на ММА, PFL vs Bellator, 5 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гольцов — Васселл
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    Линтон Васселл
    В рамках турнира PFL vs Bellator 5 апреля пройдет поединок Дениса Гольцова и Линтона Васселла в тяжелом весе. Начало — 06:15 (мск). Гольцов — Васселл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Денис Гольцов

    Турнирное положение: Денис Гольцов бывший претендент на титул чемпиона PFL в тяжелом дивизионе. В последнем сезоне он вышел в финал Гран-при, но завоевать пояс так и не сумел.

    Последние бои: Еще недавно российский тяжеловес шел на серии из пяти выигранных поединков кряду. Причем четырех соперников на данном отрезке Гольцов удосрочил. Но вот в последнем бою ему не удалось победить Ренана Феррейру. Тогда Денис потерпел поражение нокаутом во втором раунде.

    Состояние бойца: Несмотря на проигрыш в предыдущем поединке, Денис пребывает в неплохой форме. Об этом говорит его статистика и то, как он проводил предыдущие бои. До момента встречи с Феррейрой в каждом противостоянии Гольцов действовал с позиции силы, не оставляя своим соперникам ни единого шанса на успех.

    Линтон Васселл

    Турнирное положение: Линтон Васселл уже давно находится в числе элитных бойцов тяжелого дивизиона в Bellator. На данный момент сорокалетний англичанин и вовсе располагается на первой строчке в рейтинге.

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    • Последние бои: В предыдущем поединке в реванше Васселл одержал победу нокаутом в первом раунде над Валентином Молдавским. Победный забег британца длится уже 5 лет. За это время он провел 5 поединков, в каждом из которых одержал победу. Последним, кто остановил Васселла, был Молдавский, выигравший у него решением в их первом поединке в 2019-м.

    Состояние бойца: У Линтона невероятный опыт и тяжелый удар. Рубиться на ближней дистанции с этим бойцом лучше не стоит. Но ранее он дрался со стилистически удобными оппонентами, а вот против базовых самбистов за последнее время поединков у него не было.

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    Правда, сам Васселл выдающимися навыками в партере никогда не отличался.

    Статистика для ставок

    • Линтон Вассел выиграл предыдущие 5 поединков

    • За последние 6 боев Гольцов потерпел только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии у букмекеров небольшим фаворитом идет Денис Гольцов. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.70. На победу Васселла предлагают поставить за 2.15.

    Прогноз: Васселл хоть и опытный боец, но при этом стилистически удобный соперник для Гольцова. Зная, что его оппоненту 40 лет, россиянин начнет вязать англичанина на земле с целью измотать его. Едва ли возрастной Линтон сумеет сдерживать в партере натиск призера Чемпионата Европы по боевому самбо Дениса Гольцова. За счет борьбы россиянин сумеет пройти грозного ветерана.

    Ставка: Победа Дениса Гольцова с коэффициентом 1.70.

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    Ставка и прогноз на матч Гольцов — Васселл с коэффициентом 1.70. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на бои. Гольцов остановит победное шествие Васселла?
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