«Балтика» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

Виктор Давила Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 39-й минуте записал на свой счет форвард ЦСКА Виктор Давила, забивший ударом через себя в падении.
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Балтика — ЦСКА 0:1
Гол: 0:1 Davila V. (39') Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко, Кристиян Бистрович, Дмитрий Рыбчинский, Виталий Лисакович, Гедеон Гузина, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Антон Заболотный, Diveev I., Agapov I., Davila V., Oblyakov I., Fayzullaev A. Предупреждения: Luna D. (45+1'), Andrade K. (59')
Ответный матч между командами состоится в Москве 16-18 апреля.