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    Гол Давилы принес ЦСКА победу над «Балтикой» в Кубке России

    «Балтика» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

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    В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА в гостях обыграл «Балтику» со счетом 1:0.

    Виктор Давила
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    Виктор Давила

    Единственный гол на 39-й минуте записал на свой счет форвард ЦСКА Виктор Давила, забивший ударом через себя в падении.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Балтика — ЦСКА 0:1
    Гол: 0:1 Davila V. (39') Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко, Кристиян Бистрович, Дмитрий Рыбчинский, Виталий Лисакович, Гедеон Гузина, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Антон Заболотный, Diveev I., Agapov I., Davila V., Oblyakov I., Fayzullaev A. Предупреждения: Luna D. (45+1'), Andrade K. (59')

    Ответный матч между командами состоится в Москве 16-18 апреля.

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