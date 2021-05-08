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    Инфантино: Нужно быть строгим, но не упускать возможность найти общее решение

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    Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о том, блефует ли УЕФА, угрожая «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» исключением из Лиги чемпионов.

    Джанни Инфантино
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    Джанни Инфантино

    УЕФА 7 мая официально сообщил о договоренности по реинтеграции 9 из 12 клубов Суперлиги и о наказании для них. «Реал», «Ювентус» и «Барселона» отказались выходить из Суперлиги, решение по ним примут позднее.

    «Все мы знаем важность этих больших клубов и то, как они способны тронуть миллионы болельщиков как в своих странах, так и во всем мире, но мы должны заботиться и о клубах, которые не такие большие, о тех лигах и федерациях, которые не на вершине пирамиды.

    Мы должны сделать так, чтобы футбол рос и в него играли во всем мире. УЕФА решит, что лучше всего предпринять в своих турнирах.

    Конечно, мы должны быть строгими и стремиться к решительным действиям, но не упускать из виду возможность попытаться найти общие решения общих проблем», — сказал Инфантино As.

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