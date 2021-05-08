«Боруссия» Д — «Лейпциг»: счет 3:2, обзор голов

В 32 туре немецкой Бундеслиги дортмундскаясмогла обыгратьсо счетом 3:2.

Уже на 7 минуте Марко Ройс позволил хозяевам вести в счете. Следующее слово тоже осталось за «Дортмундцами». Джейдон Санчо на 51 минуте удвоил преимущество.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — РБ Лейпциг 3:2 Голы: 1:0 Марко Ройс (7'), 2:0 Джейдон Санчо (51'), 2:1 Лукас Клостерман (63'), 2:2 Даниэль Ольмо (77'), 3:2 Джейдон Санчо (87') Боруссия Д: Марвин Хиц (Роман Бюрки, 46'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Лукаш Пищек, Джейдон Санчо, Махмуд Дахуд (Томас Делейни, 60'), Марко Ройс, Эмре Джан, Джованни Рейна (Ансгар Кнауфф, 82'), Торган Азар (Юлиан Брандт, 72') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Клостерман (Марцель Хальстенберг, 82'), Анхелиньо (Амаду Айдара, 74'), Марсель Забитцер, Бенджамин Хенрихс (Норди Мукиэле, 64'), Кевин Кампль (Конрад Лаймер, 75'), Эмиль Форсберг (Джастин Клюйверт, 64'), Хван Хи Чан, Даниэль Ольмо Предупреждения: Матс Хуммельс (74'), Амаду Айдара (90')

Лукас Клостерманн и Дани Ольмо по очереди отыграли два пропущенных гола, однако за 3 минуты до конца основного времени Санчо сделал дубль и позволил «Боруссии» победить.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Унион 3:0 Голы: 1:0 Йосип Брекало (12'), 2:0 Йосип Брекало (63'), 3:0 Йосип Брекало (90') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Пауло Силва (Жером Руссийон, 90'), Кевин Мбабу (Янник Герардт, 70'), Джон Энтони Брукс, Йосип Брекало (Жоао Виктор, 90'), Максимилиан Филипп (Жозуа Гилявоги, 82'), Боте Баку, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Ваутер Вегорст Унион: Андреас Люте, Нико Шлоттербек (Мариус Бюльтер, 69'), Марвин Фридрих, Робин Кнохе, Кристофер Ленц (Нико Гисельман, 69'), Кристофер Триммель (Юлиан Рюэрсон, 75'), Маркус Ингвартсен (Кэита Эндо, 46'), Себастьян Грисбек, Кристиан Гентнер, Йоэль Похьянпало, Петар Муса (Макс Крузе, 68') Предупреждение: Кевин Мбабу (31')

После этого «Боруссия» вышла на 4 место в таблице Бундеслиги с 58 очками. «Лейпциг» с 64 баллами остается на втором месте.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Шальке 04 4:2 Голы: 0:1 Марк Ут (12'), 0:2 Шкодран Мустафи (42'), 1:2 Андрей Крамарич (47'), 2:2 Кевин Акпогума (52'), 3:2 Кристоф Баумгартнер (60'), 4:2 Ила Бебу (64') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек, Райан Сесеньон, Кевин Акпогума, Стефан Пош, Флориан Гриллич, Диади Самассеку (Себастьян Руди, 83'), Андрей Крамарич, Ила Бебу (Максимилиан Байер, 83'), Кристоф Баумгартнер (Мият Гачинович, 89'), Роберт Сков (Sargis Adamyan, 46') Шальке 04: Ральф Ферман, Бастиан Очипка, Шкодран Мустафи, Тимо Беккер, Суат Сердар (Джан Боздоган, 68'), Зеад Колашинац, Амин Арит (Стивен Скрыбски, 73'), Алессандро Шёпф (Jimmy Kaparos, 73'), Florian Flick, Марк Ут (Левент Мерджан, 86'), Клас-Ян Хунтелар (Matthew Hoppe, 86') Предупреждения: Суат Сердар (35'), Марк Ут (56'), Sargis Adamyan (62')

В других матчах тура «Вольфсбург» разгромил «Унион» 3:0, «Хоффенхайм» победил «Шальке» 4:2, а «Вердер» сумел удержать нулевую ничью в противостоянии с «Байером».