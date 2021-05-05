«Реал», «Барсу», «Юве» и «Милан» могут исключить из еврокубков на два года

(УЕФА) готов применить санкции по отношению к клубам-основателям, которые не откажутся от идеи выступления в новом турнире.

Максимальным наказанием для таких команд может стать двухлетний запрет на участие в еврокубках, сообщает ESPN.

Источник указывает, что таких клубов четыре — «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан». Именно им грозят максимальные санкции.

При этом УЕФА провел переговоры со всеми клубами, которые планировали участвовать в Суперлиге. Стороны согласились, что они получат менее значительное наказание и публично пообещают отказаться от намерения создать Суперлигу.

При этом в УЕФА пока не смогли договориться об этом с «Интером», а «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» на это условие согласились.

Ранее суд Мадрида принял решение, согласно которому организация не может принимать санкции в отношении участников Суперлиги и исключать их из соревнований.

УЕФА не заинтересован в затяжном судебном процессе и надеется, что от проекта официально откажутся еще две команды — по уставу Суперлиги, в случае формального выхода 9 из 12 клубов проект будет официально завершен.