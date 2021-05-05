Хохлов: Шансы «Спартака» и «Локомотива» в борьбе за серебро — 50 на 50

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мыслями по поводу интриги в борьбе за второе место в чемпионате РПЛ.

«И "Спартак", и "Локомотив" будут бороться до последнего.Единственный момент: у красно-белых сейчас действительно есть преимущество по цифрам — по набранным очкам.

А так, чтобы занять второе место, конечно же, никому нельзя допускать осечки. Железнодорожники в последних матчах встречаются с "Динамо" и "Уралом".

Две эти игры для "Локомотива" ожидаются сложными. Соперники будут стараться отобрать очки. Понятное дело, "Динамо" попытается залезть в зону еврокубков.

"Спартак" встречается с "Химками" и "Ахматом". У "Химок" — хорошая, отобравшая немало очков у лидеров команда. Уверен, что проходной эта игра не будет. Это сто процентов.

С "Ахматом" тоже придется непросто. Опять же, любая команда будет играть на победу. Даже если в турнирном плане им уже ничего не светит, на "Спартак" и "Локомотив" их соперники будут настраиваться.

Как бы оценил шансы обеих команд на серебро? Думаю, 50 на 50. Повторюсь, никто не может позволить себе промашку. Осталось всего два тура, поэтому времени на исправление ситуации уже не будет.

Какая команда с большим настроем подойдет к этим матчам, какая проявит большую самоотдачу, та и займет второе место», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» с 53 очками находится на втором месте турнирной таблицы, «Локомотив» расположился на третьей строчке и отстает от красно-белых на один балл.