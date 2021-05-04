«Бернли» — «Вест Хэм»: счет 1:2, обзор голов

В матче 34 тура АПЛдобыл волевую победу над, победив со счетом 2:1.

«Бордовые» вышли вперед на 19 минуте встречи благодаря забитому пенальти в исполнении Криса Вуда.

Однако через пару минут Майкл Антонио сравнял счет, а спустя еще 8 минут подарил «Молоткам» преимущество, которое превратилось в три очка по итогам встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Вест Хэм 1:2 Голы: 1:0 Крис Вуд (пенальти) (19'), 1:1 Майкл Антонио (21'), 1:2 Майкл Антонио (29') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил (Йоханн Берг Гудмундссон, 75'), Эшли Вествуд, Крис Вуд (Эшли Барнс, 86'), Матей Выдра (Ник Поуп, 61') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Саид Бенрахма (Джаррод Боуэн, 78'), Мануэль Лансини, Джесси Лингард, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Майкл Антонио Предупреждения: Бен Ми (85'), Крэйг Доусон (86'), Йоханн Берг Гудмундссон (87')

«Вест Хэм» поднялся на 5 место с 58 очками на счету. «Бернли» идет 16-м с 36 очками. Подопечные Шона Дайча все еще в опасной близости от зоны вылета.