«Валенсия» — «Барселона»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 50-й минуте открыли хозяева — после углового Габриэл Паулиста забил головой.
Спустя семь минут каталонцы открылась. Лионель Месси не забил с пенальти, назначенного за игру рукой, но, пока защита не успела среагировать, аргентинец протолкнул мяч в ворота.
А на 63-й минуте Антуан Гризманн среагировал на отскок от вратаря и с близкого расстояния переправил мяч в сетку.
Спустя шесть минут Лионель Месси прямым ударом со штрафного оформил дубль и увеличил преимущество гостей.
Окончательный счет был установлен на 83-й минуте. Солер получил мяч у линии штрафной и мощно пробил в девятку. Тер Штеген не смог выручить.
Команда Роналда Кумана набрала 74 очка и располагается на 3-м месте в турнирной таблице Примеры. У мадридского «Реала» такое же количество очков, а у лидирующего «Атлетико» — 76.
«Валенсия» не может победить на протяжении шести матчей и с 36 очками занимает 14-ю позицию.
В следующем туре «Барселона» сыграет с «Атлетико» 8 мая, а «Валенсия» на следующий день примет «Вальядолид».