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    «Барселона» удержала победу над «Валенсией», Месси забил два мяча

    «Валенсия» — «Барселона»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата Испании «Валенсия» потерпела домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 2:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 50-й минуте открыли хозяева — после углового Габриэл Паулиста забил головой.

    Спустя семь минут каталонцы открылась. Лионель Месси не забил с пенальти, назначенного за игру рукой, но, пока защита не успела среагировать, аргентинец протолкнул мяч в ворота.

    А на 63-й минуте Антуан Гризманн среагировал на отскок от вратаря и с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

    Спустя шесть минут Лионель Месси прямым ударом со штрафного оформил дубль и увеличил преимущество гостей.

    Окончательный счет был установлен на 83-й минуте. Солер получил мяч у линии штрафной и мощно пробил в девятку. Тер Штеген не смог выручить.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Барселона 2:3
    Голы: 1:0 Габриэл Паулиста (50'), 1:1 Лионель Месси (57'), 1:2 Антуан Гризманн (63'), 1:3 Лионель Месси (69'), 2:3 Карлос Солер (83') Валенсия: Яспер Силлессен, Тьерри Корреа, Антонио Латорре (Муктар Дьякаби, 64'), Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Уго Гильямон (Кристиан Олива, 79'), Карлос Солер, Даниэль Васс, Урош Рачич (Кевин Гамейро, 79'), Гонсалу Гуэдеш, Максимилиано Гомес Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Серджино Дест (Серхи Роберто, 75'), Серхио Бускетс, Педри (Илаш Мориба, 75'), Жорди Альба, Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Лионель Месси Предупреждения: Урош Рачич (35'), Антонио Латорре (56'), Марк-Андре тер Штеген (65')

    Команда Роналда Кумана набрала 74 очка и располагается на 3-м месте в турнирной таблице Примеры. У мадридского «Реала» такое же количество очков, а у лидирующего «Атлетико» — 76.

    «Валенсия» не может победить на протяжении шести матчей и с 36 очками занимает 14-ю позицию.

    В следующем туре «Барселона» сыграет с «Атлетико» 8 мая, а «Валенсия» на следующий день примет «Вальядолид».

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