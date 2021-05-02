«Торпедо» — «Волгарь»: счет матча 1:0, обзор гола

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 48-й минуте забил нападающий хозяев Амур Калмыков.
Футбол. Россия. ФНЛ
Торпедо — Волгарь 1:0
Гол: 1:0 Амур Калмыков (48') Торпедо: Виталий Ботнарь, Дмитрий Редькович, Максим Шоркин, Артём Самсонов, Андрей Евдокимов, Александр Рязанцев, Игорь Лебеденко (Александр Орехов, 79'), Филипп Дворецков (Константин Кертанов, 90'), Андрей Кравчук (Андрей Лях, 86'), Равиль Нетфуллин, Денис Баланюк (Амур Калмыков, 46') Волгарь: Дмитрий Саганович, Иван Хомуха, Юрий Журавлёв, Алексей Бердников (Юрий Пугачев, 90'), Aleksandr Bolonin, Андрей Мендель, Daniil Poluboyarinov (Aleksey Pavlishin, 84'), Albert Gabaraev (Андрей Зенин, 54'), Данила Емельянов (Гамид Агаларов, 57'), Артём Юсупов, Олег Николаев (Александр Бутенко, 73') Предупреждения: Андрей Евдокимов (31'), Александр Рязанцев (41'), Артём Юсупов (55'), Амур Калмыков (57'), Андрей Зенин (59'), Дмитрий Редькович (63'), Андрей Зенин (70'), Андрей Лях (90'), Aleksey Pavlishin (90')
Торпедовцы набрали 71 очко и на один балл отстают от занимающей четвертое место владикавказской «Алании», имеющей игру в запасе.
В другом матче 40-го тура «Нижний Новгород» одержал домашнюю победу над «Спартаком-2» — 4:0.
В составе победителей отличились Игорь Горбунов, Бека Кавтарадзе, Момо Янсане и Николай Калинский, реализовавший пенальти.
Футбол. Россия. ФНЛ
Нижний Новгород — Спартак-2 4:0
Голы: 1:0 Igor Gorbunov (45'), 2:0 Beka Kavtaradze (49'), 3:0 Momo Yansane (89'), 4:0 Nikolay Kalinskiy (пенальти) (90') Нижний Новгород: Артур Анисимов, Исмаил Эдиев, Nikita Kakkoev, Кирилл Гоцук, Кирилл Маляров (Momo Yansane, 47'), Igor Gorbunov (Александр Ставпец, 84'), Beka Kavtaradze, Nikolay Kalinskiy, Artem Popov (Leo Goglichidze, 57'), Иван Темников (Сергей Зуйков, 70'), Павел Комолов (Альберт Шарипов, 12') Спартак-2: Тимур Акмурзин, Артем Воропаев (Илья Голосов, 75'), Даниил Петрунин, Никита Бакалюк, Илья Детенышев, Fanil Sungatulin, Alexandr Tashaev, Pedro Rocha (Ilya Golyatov, 80'), Михаил Игнатов (Максим Лайкин, 59'), Stepan Melnikov (Владислав Шитов, 68'), Степан Оганесян (Vitali Shitov, 68') Предупреждения: Кирилл Маляров (28'), Nikita Kakkoev (61'), Иван Темников (68'), Артем Воропаев (73'), Исмаил Эдиев (79'), Альберт Шарипов (80'), Даниил Петрунин (90'), Nikolay Kalinskiy (90') Удаление: Илья Детенышев (30')
Нижегородцы набрали 84 очка и занимают третье место. Москвичи 15-е (43 балла).