«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ Фото: «Амкар»
Как отмечает пресс-служба минспорта Пермского края, необходимые для лицензирования документы были направлены в РФС.
«Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии», — сообщил президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков.
Напомним, «Амкар» прекратил существование летом 2018 года из-за банкротства, заняв 13-е место в РПЛ по итогам сезона-2017/18. Пермский клуб становился финалистом Кубка России-2007/08, а также в том же году занял четвертое место в чемпионате России.