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    Орлов: В «Зените» холодно относились к Луческу

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, почему Мирча Луческу не смог добиться успеха, работая в «Зените».

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    Напомним, румынский тренер проработал в российском клубе лишь один год (сезон-2016/17) после расставания с донецким «Шахтером». Под его руководством петербуржцы заняли третье место в чемпионате России.

    «Помните, у "Зенита" с Мирчей были сборы в Швейцарии, тогда начали забивать. А потом… Я находился рядом с командой, все видел.

    В клубе разные работники, и там очень холодно относились к Луческу. Не было такого, как с Виллаш-Боашем, Спаллетти, Адвокатом, что если тренер говорит, то все исполняется.

    Мирча не мог добиться встречи с генеральным директором, о чем мне рассказывал Спиридон. Была прохлада, и что-то внутри команды не сложилось.

    Не было той атмосферы в раздевалке, когда один за всех и все за одного. Луческу потерял время», — рассказал Орлов в очередном выпуске на своем канале в YouTube.

    В данный момент Луческу тренирует киевское «Динамо». В минувшем сезоне его команда выиграла УПЛ, что случилось впервые с 2016 года.

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