Орлов: В «Зените» холодно относились к Луческу

Известный комментаторподелился своим мнением о том, почемуне смог добиться успеха, работая в

Напомним, румынский тренер проработал в российском клубе лишь один год (сезон-2016/17) после расставания с донецким «Шахтером». Под его руководством петербуржцы заняли третье место в чемпионате России.

«Помните, у "Зенита" с Мирчей были сборы в Швейцарии, тогда начали забивать. А потом… Я находился рядом с командой, все видел.

В клубе разные работники, и там очень холодно относились к Луческу. Не было такого, как с Виллаш-Боашем, Спаллетти, Адвокатом, что если тренер говорит, то все исполняется.

Мирча не мог добиться встречи с генеральным директором, о чем мне рассказывал Спиридон. Была прохлада, и что-то внутри команды не сложилось.

Не было той атмосферы в раздевалке, когда один за всех и все за одного. Луческу потерял время», — рассказал Орлов в очередном выпуске на своем канале в YouTube.

В данный момент Луческу тренирует киевское «Динамо». В минувшем сезоне его команда выиграла УПЛ, что случилось впервые с 2016 года.