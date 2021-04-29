«МЮ» — «Рома»: счет матча 6:2, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте матча. Погба развернул Смоллинга, прошёл мимо Карсдорпа и выдал мяч на Кавани. Уругваец с линии штрафной покатил мяч на Бруну Фернандеша, и португалец, сместившись с Пау Лопесом, элегантно открыл счёт.
На 15-й минуте Поль Погба сыграл рукой в штрафной «МЮ» и «Рома» получила право на пенальти, который реализовал Лоренцо Пеллегрини.
На 34-й минуте «Рома» повела. Великолепный пас Мхитаряна в штрафную обработал Пеллегрини и прострелил вдоль ворот. Эдин Джеко легко замкнул передачу.
На 49-й минуте «МЮ» сравнял счет. Фернандеш сделал классный пас внутрь штрафной «Ромы» на Эдинсона Кавани, который в касание пробил под перекладину.
Манкунианцы повели на 64-й минуте. Ван-Биссака пробил по воротам «Ромы», голкипер гостей отбил прямо на ногу Кавани, который легко переправил мяч в сетку.
А на 71-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Ромы» -Смоллинг ударил в штрафной по ноге Кавани.
Бруну Фернандеш идеально исполнил 11-метровый, мощно пробив по воротам. У Миранте шансов не было.
На 75-й минуте «МЮ» увеличил отрыв. Шоу навесил с углового, мяч ушёл к Фернандешу, который сделал классный навес на Погба. Поль головой с вратарской увеличил разрыв в счёте.
А на 86-й минуте Гринвуд вошёл в штрафную «Ромы» на скорости и пробил в в дальний угол, забив шестой мяч «МЮ».
Ответный матч пройдет 6 мая в Риме.