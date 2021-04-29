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    «МЮ» забил шесть мячей «Роме» в первом полуфинале Лиги Европы

    «МЮ» — «Рома»: счет матча 6:2, обзор голов

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    В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю. победу над «Ромой» со счетом 6:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте матча. Погба развернул Смоллинга, прошёл мимо Карсдорпа и выдал мяч на Кавани. Уругваец с линии штрафной покатил мяч на Бруну Фернандеша, и португалец, сместившись с Пау Лопесом, элегантно открыл счёт.

    На 15-й минуте Поль Погба сыграл рукой в штрафной «МЮ» и «Рома» получила право на пенальти, который реализовал Лоренцо Пеллегрини.

    На 34-й минуте «Рома» повела. Великолепный пас Мхитаряна в штрафную обработал Пеллегрини и прострелил вдоль ворот. Эдин Джеко легко замкнул передачу.

    На 49-й минуте «МЮ» сравнял счет. Фернандеш сделал классный пас внутрь штрафной «Ромы» на Эдинсона Кавани, который в касание пробил под перекладину.

    Манкунианцы повели на 64-й минуте. Ван-Биссака пробил по воротам «Ромы», голкипер гостей отбил прямо на ногу Кавани, который легко переправил мяч в сетку.

    А на 71-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Ромы» -Смоллинг ударил в штрафной по ноге Кавани.

    Бруну Фернандеш идеально исполнил 11-метровый, мощно пробив по воротам. У Миранте шансов не было.

    На 75-й минуте «МЮ» увеличил отрыв. Шоу навесил с углового, мяч ушёл к Фернандешу, который сделал классный навес на Погба. Поль головой с вратарской увеличил разрыв в счёте.

    А на 86-й минуте Гринвуд вошёл в штрафную «Ромы» на скорости и пробил в в дальний угол, забив шестой мяч «МЮ».

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Манчестер Юнайтед — Рома 6:2
    Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (9'), 1:1 Лоренцо Пеллегрини (пенальти) (15'), 1:2 Эдин Джеко (34'), 2:2 Эдинсон Кавани (48'), 3:2 Эдинсон Кавани (64'), 4:2 Бруну Фернандеш (пенальти) (71'), 5:2 Поль Погба (75'), 6:2 Мэйсон Гринвуд (86') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд (Мэйсон Гринвуд, 76'), Фред (Неманья Матич, 83'), Бруну Фернандеш (Хуан Мата, 90'), Скотт МакТоминай, Эдинсон Кавани Рома: Пау Лопес (Антонио Миранте, 28'), Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Крис Смоллинг, Рик Карсдорп, Жордан Верету (Гонсало Вильяр, 5'), Леонардо Спинаццола (Бруно Перес, 37'), Амаду Диавара, Лоренцо Пеллегрини, Эдин Джеко, Генрих Мхитарян Предупреждения: Гонсало Вильяр (50'), Поль Погба (51'), Крис Смоллинг (61')

    Ответный матч пройдет 6 мая в Риме.

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