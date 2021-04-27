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    Эмери: Придется забыть о своих чувствах к «Арсеналу»

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    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказал мнение о предстоящем противостоянии с лондонским «Арсеналом» в полуфинале Лиги Европы.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    В 2019 году Эмери дошел до финала с «Арсеналом», но в Баку «канониры» со счетом 1:4 уступили «Челси».

    «У меня остались прекрасные воспоминания о работе в "Арсенале", которая продолжалась год и четыре или пять месяцев.

    Вместе мы пережили замечательные моменты как на поле, такие как выход в финал Лиги Европы и подготовка к тому матчу с "Челси", так и на тренировочной базе в рамках повседневной работы. Это отличные воспоминания, но теперь я в другой команде.

    Когда "Арсенал" на ходу, это настоящий гранд. Мы можем видеть это и по нынешнему сезону. Но то же можно сказать и о нас, когда мы набираем форму.

    В общем, учитывая веру в свои силы, амбиции и уважение к сопернику, это будет напряженный и зрелищный полуфинал.

    Соперники отдадут все силы для выхода в финал, и именно эти противостояния делают турнир таким, какой он есть.

    Я очень хочу победить — для себя и "Вильяреала". Два года назад я защищал красно-белые цвета "Арсенала" в финале Лиги Европы с "Челси". Теперь испытываю ту же любовь к желтым цветам "Вильяреала".

    У меня есть соревновательный инстинкт, но я также несу большую ответственность, поскольку своими решениями представляю клуб и всех, кто с ним связан. Так было в "Арсенале", с моим приходом в "Вильяреал" настрой ничуть не изменился.

    Придется забыть о своих чувствах к "Арсеналу". Необходимо отдать все силы и сделать так, чтобы "желтая подводная лодка" взяла верх в этом противостоянии.

    Это будут великолепные матчи, и моя недавняя работа в "Арсенале" здесь ни при чем. У "Вильяреала" и "Арсенала" своя история соперничества, они встречались в полуфинале Лиги чемпионов [в 2006-м], в обоих клубах хорошо помнят те матчи, болельщики точно ничего не забыли.

    Тем более что есть такие игроки как Робер Пирес, который играл за оба клуба. Спросите у него, за кого он будет болеть!», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

    Унай Эмери — трехкратный победитель Лиги Европы УЕФА во главе «Севильи».

    Став у руля «Вильяреала», экс-наставник «Арсенала» имеет шанс повторить достижение Жозе Моуринью, Боба Пейсли и Джованни Трапаттони и в четвертый раз в карьере выиграть один из двух престижнейших еврокубков.

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