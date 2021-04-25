Тухель: «Челси» заслужил победу над «Вест Хэмом»

Главный тренерпрокомментировал победу команды над(1:0) в 33-м туре АПЛ.

«Команда была очень счастлива в раздевалке. Это было отличное выступление. Мы получили потрясающий результат. Я считаю, что мы заслужили победу. Первые 10-15 минут второго тайма мы не очень хорошо выходили.

Но последние полчаса были превосходными. Со вторника мы ни слова не говорили о Суперлиге. Я чувствовал, что все сосредоточены на игре», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

После этого матча «Челси» с 58 очками занимает четвертое место в АПЛ, «Вест Хэм» с 55 очками — на пятой строчке.