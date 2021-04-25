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    Гончаренко: Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды

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    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (1:0), ставшей для специалиста первой во главе клуба.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды, нам это удалось.

    Сыграли чуть более осторожнее обычного в защите, этого требовала ситуация. По созданным моментам, думаю, наша победа закономерна.

    В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором "Рубин" путем замен выровнял игру.

    Мы неплохо держались, и во втором тайме у нас было несколько подходов к воротам соперника и опасных моментов.

    Поздравляю команду, давно мы не выигрывали», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

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