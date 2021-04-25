Гончаренко: Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды

Главный тренер «Краснодара»поделился впечатлениями от победы над(1:0), ставшей для специалиста первой во главе клуба.

«Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды, нам это удалось.

Сыграли чуть более осторожнее обычного в защите, этого требовала ситуация. По созданным моментам, думаю, наша победа закономерна.

В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором "Рубин" путем замен выровнял игру.

Мы неплохо держались, и во втором тайме у нас было несколько подходов к воротам соперника и опасных моментов.

Поздравляю команду, давно мы не выигрывали», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».