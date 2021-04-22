Президент «Реала» назвал обязательное условие для трансферов Мбаппе и Холанда

Президент мадридского «Реала»заявил, что на данный момент у клуба нет возможности приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен»и форварда дортмундской «Боруссии»

По словам Переса, рассуждать о трансферах Мбаппе и Холанда можно будет только после создания европейской Суперлиги.

«Сейчас невозможно рассчитывать на подписание таких игроков, как Мбаппе и Холанд. И речь не только о "Реале". Без Суперлиги такие трансферы нельзя осуществить», — сказал Перес в интервью El Larguero.

Напомним, Флорентино Перес является главным инициатором создания европейской Суперлиги. Проект был приостановлен из-за негативной реакции УЕФА, ФИФА и болельщиков.