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    Фролов: Хочу отдать должное главному тренеру — это было гениально

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    Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал победу над «Ахматом» в полуфинале Кубка России.

    Евгений Фролов
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    Евгений Фролов

    Фролов появился на поле незадолго до завершения овертайма.

    «Чувствовал себя уверенно. За 10 минут до конца игры мне сказали готовиться к выходу. Я немного не ожидал этого. Потому что не ожидал, что так произойдет. Но был спокоен, уверен. Отыграл три минуты. Достойно. На ноль (смеется). Пенальти.. Так получилось, что мы добились победы.

    Не знаю, можно ли меня называть специалистом по пенальти. Они сами мне бьют... Не знаю, что сказать.

    Видите, первый — прыгнул, но не угадал. Второй — прыгнул и угадал. Третий остался на месте и поймал мяч. Но история удивительная. Я тренировался на наших болельщиках в перерыве матча с "Амкалом" (смеется). Так что можно сказать, что ребята из "Амкала" и наши болельщики сумели меня подготовить.

    Я хочу отдать должное нашему главному тренеру. Это было гениально. Все, что происходит сейчас в нашей команде — это гениально, сказочно. Книжки можно писать и книги снимать», — приводит слова Фролова пресс-служба самарского клуба.

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