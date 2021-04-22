Сорокин: Москва и Санкт-Петербург готовы к приему большого количества болельщиков

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербургеподтвердил, Россия готова принять большое количество иностранных болельщиков на матчах турнира.

«Идет проработка этого вопроса. Это исключительно прерогатива Правительства РФ, мы надеемся на изменение действующих документов, но сейчас говорить об этом преждевременно. Есть определенная процедура, сроки правительственных регламентов. Мы надеемся, что этот вопрос найдет свое разрешение в ближайшее время.

Откровенно говоря, мы никаких проблем не видим. Более плотное обсуждение идет, конечно, с властями Финляндии, потому что ожидается большое количество болельщиков, и нам хотелось бы иметь информацию о видах транспорта, на которых они намерены прибыть.

С остальными мы, честно говоря, не видим никаких сложностей. И Москва, и Санкт-Петербург абсолютно готовы к приему большого количества болельщиков — и аэропорты, и вокзалы — всё у нас имеется в достаточном количестве, что показал чемпионат мира 2018 года», — приводит слова Сорокина ТАСС.