Тухель: Из-за разговоров о Суперлиге «Челси» мог проиграть «Брайтону»

Главный тренерподвел итоги матча 32-го тура чемпионата Англии против(0:0).

«Все футболисты и я — разочарованы. Сегодня важно было взять три очка. Мы хотели выйти на третье место. Но нам этого добиться не удалось. Из-за разговоров о Суперлиги могли уступить "Брайтону".

Выглядели уставшими, в том числе психологически. Мы не заслужили победы — возможно, впервые с тех пор, как я возглавил команду. А наш соперник был ближе к победе и очень хорошо защищался», — цитирует Тухеля ВВС.

Команда Томаса Тухеля поднялась на четвертое месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков и обойдя по дополнительным показателям «Вест Хэм». «Брайтон» сохранил 16-ю строчку, имея в активе 34 очка.