Федотов: Победа заслужена. Добились не за счет командной игры

Главный тренер «Сочи»считает, что его команда заслужено одержала победу над ЦСКА (2:1).

«Победа заслужена. Добились не за счет командной игры. В первом тайме контролировали игру, создавали моменты. Серьезные шансы были и до пенальти. Был один провальчик, когда выскочил Эджуке. Хорошо что сняли угрозу за счет самоотверженных действий.

Мы контролировали игру и дальше и логично забили еще. В дальнейшем тоже имели моменты. ЦСКА — прекрасная команда, может из ничего создать момент. В концовке мы сыграли немножко импульсивно. Соперники усилили группу атаки. Мы должны были доиграть спокойно, к сожалению, этого не сделали.

Надо было закончить голом еще одну атаку и успокоить игру», — цитирует слова Федотова Sport24.