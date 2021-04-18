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    Федотов: Победа заслужена. Добились не за счет командной игры

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов считает, что его команда заслужено одержала победу над ЦСКА (2:1).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Победа заслужена. Добились не за счет командной игры. В первом тайме контролировали игру, создавали моменты. Серьезные шансы были и до пенальти. Был один провальчик, когда выскочил Эджуке. Хорошо что сняли угрозу за счет самоотверженных действий.

    Мы контролировали игру и дальше и логично забили еще. В дальнейшем тоже имели моменты. ЦСКА — прекрасная команда, может из ничего создать момент. В концовке мы сыграли немножко импульсивно. Соперники усилили группу атаки. Мы должны были доиграть спокойно, к сожалению, этого не сделали.

    Надо было закончить голом еще одну атаку и успокоить игру», — цитирует слова Федотова Sport24.

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