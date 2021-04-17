«Ротор» — «Динамо»: счет матча 0:3, обзор голов

Даниил Фомин Фото: ФК «Динамо»
«Бело-голубые» открыли счет на 57-й минуте, когда пенальти реализовал Даниил Фомин.
На 76-й минуте москвичи забили второй гол. Арсен Захарян выполнил подачу с углового, а Иван Ордец точно пробил головой.
Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Клинтон Н'Жье.
Для волгоградской команды это поражение стало пятым подряд.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ротор — Динамо 0:3
Голы: 0:1 Даниил Фомин (пенальти) (57'), 0:2 Иван Ордец (76'), 0:3 Clinton N'Jie (90') Ротор: Josip Condric, Сергей Макаров (Сергей Серченков, 75'), Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Nikolay Kipiani, Олег Игоревич Алейник (Евгений Песегов, 82'), Илья Жигулёв, Зурико Давиташвили, Flamarion (Giorgi Arabidze, 72'), Камиль Муллин Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк (Дмитрий Скопинцев, 64'), Иван Ордец, Роман Евгеньев (Никола Моро, 64'), Роман Нойштедтер, Сильвестр Игбун (Clinton N'Jie, 80'), Вячеслав Грулёв, Arsen Zakharyan (Шарль Каборе, 84'), Даниил Фомин, Konstantin Tyukavin (Николай Комличенко, 84') Предупреждения: Данил Степанов (24'), Камиль Муллин (41'), Роман Евгеньев (42'), Arsen Zakharyan (53'), Соломон Кверквелия (55'), Сергей Паршивлюк (58'), Clinton N'Jie (82')
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает пятое место (46 очков), а «Ротор» — 14-е (18 очков).