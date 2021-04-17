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    Иртыш Омск — Балтика: смотреть онлайн трансляцию 17.04.2021

    Иртыш Омск — Балтика: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

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    В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Иртыш Омск» — «Балтика» в очередном туре ФНЛ.

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    Последний матч между собой: «Балтика» — «Иртыш Омск» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Иртыш Омск» — «Балтика» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Балтика»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Иртыш Омск — Балтика.

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