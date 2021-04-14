Лукаку: Не ожидал, что «Интер» будет так высоко

Форвард «Интера»поделился мнением об игре клуба в текущем сезоне.

Команда Антонио Конте за 30 матчей набрала 74 очка и с этим показателем лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Ожидал ли я, что мы окажемся так высоко на текущий момент сезона? Нет.Серия А — действительно сложный турнир, надо качественно готовиться к каждому матчу — и каждый становится проверкой.

Это помогает мне стать лучше. Нам предстоит выполнить еще много работы. Каждый раз мы ищем наилучшее решение на поле и хорошо обороняемся.

Я думаю, что наши защитники и Ханданович отлично справляются со своими задачами. Мы, нападающие знаем, что раз сзади все надежно, то в атаке голы придут.

Конте всегда говорит нам, что форвард — это первый защитник. Поэтому я, Лаутаро (Мартинес), Алексис (Санчес) и Пинамонти всегда пытаемся оказывать давление на оборону соперника.

Мы усложняем им жизнь. От наших действий выигрывает вся команда. Впереди у "Интера" еще много матчей, но нам не терпится добиться нужного результата», — приводит слова Лукаку Calciomercato.

В сезоне-2020/21 Лукаку провел в составе «Интера» 29 матчей в Серии А, в которых отметился 21 голом и 5 голевыми передачами.

18 апреля «Интер» проведет матч 31-го тура Серии А против «Наполи».