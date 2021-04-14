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    Лукаку: Не ожидал, что «Интер» будет так высоко

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    Форвард «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением об игре клуба в текущем сезоне.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Команда Антонио Конте за 30 матчей набрала 74 очка и с этим показателем лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

    «Ожидал ли я, что мы окажемся так высоко на текущий момент сезона? Нет.Серия А — действительно сложный турнир, надо качественно готовиться к каждому матчу — и каждый становится проверкой.

    Это помогает мне стать лучше. Нам предстоит выполнить еще много работы. Каждый раз мы ищем наилучшее решение на поле и хорошо обороняемся.

    Я думаю, что наши защитники и Ханданович отлично справляются со своими задачами. Мы, нападающие знаем, что раз сзади все надежно, то в атаке голы придут.

    Конте всегда говорит нам, что форвард — это первый защитник. Поэтому я, Лаутаро (Мартинес), Алексис (Санчес) и Пинамонти всегда пытаемся оказывать давление на оборону соперника.

    Мы усложняем им жизнь. От наших действий выигрывает вся команда. Впереди у "Интера" еще много матчей, но нам не терпится добиться нужного результата», — приводит слова Лукаку Calciomercato.

    В сезоне-2020/21 Лукаку провел в составе «Интера» 29 матчей в Серии А, в которых отметился 21 голом и 5 голевыми передачами.

    18 апреля «Интер» проведет матч 31-го тура Серии А против «Наполи».

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