Далглиш: Этот «Реал» сильнее «Барселоны» двухлетней давности

Легенда «Ливерпуля»полагает, что сделать камбэк скрасным будет сложнее, чем было два года назад в полуфинале с

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал домашнюю победу со счетом 3:1. Победы со счетом 2:0 будет достаточно для того, чтобы «красные» прошли дальше.

Напомним, что в полуфинале розыгрыша ЛЧ сезона 2018/19 «Ливерпуль» уступил на выезде «Барселоне» со счетом 0:3, но в домашнем матче победил 4:0.

Прогноз на «Ливерпуль» — «Реал»

«Этот "Реал" сильнее той "Барселоны". Они лучше защищаются, пускай даже в первом матче им пришлось делать замены.

Финал будет сыгран на стадионе "Ататюрк", где мы по пенальти обыграли "Милан". Так что, быть может, история продолжится и плохой сезон получит счастливую концовку», — сказал 70-летний специалист пресс-службе УЕФА.