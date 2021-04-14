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    Далглиш: Этот «Реал» сильнее «Барселоны» двухлетней давности

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    Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш полагает, что сделать камбэк с «Реалом» красным будет сложнее, чем было два года назад в полуфинале с «Барселоной».

    Кенни Далглиш
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    Кенни Далглиш

    В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал домашнюю победу со счетом 3:1. Победы со счетом 2:0 будет достаточно для того, чтобы «красные» прошли дальше.

    Напомним, что в полуфинале розыгрыша ЛЧ сезона 2018/19 «Ливерпуль» уступил на выезде «Барселоне» со счетом 0:3, но в домашнем матче победил 4:0.

    Прогноз на «Ливерпуль» — «Реал»

    «Этот "Реал" сильнее той "Барселоны". Они лучше защищаются, пускай даже в первом матче им пришлось делать замены.

    Финал будет сыгран на стадионе "Ататюрк", где мы по пенальти обыграли "Милан". Так что, быть может, история продолжится и плохой сезон получит счастливую концовку», — сказал 70-летний специалист пресс-службе УЕФА.

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