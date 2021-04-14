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    Суперкамбэк «Ливерпуля» или еще одна победа «Реала»?

    «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставка (к. 3.68) на Лигу чемпионов 14 апреля 2021 года

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    Жуниор Винисиус
    «Ливерпуль» сыграет на пустом «Энфилде» с мадридским «Реалом» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 14 Апреля 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» на прошлой неделе оказался совершенно не готов к хитрой игре «Реала». И это еще хорошо, что «Мадрид» выиграл только 3:1. Все могло закончиться намного хуже.

    Лига чемпионов любит камбэки и невероятные сценарии, но на этот раз не очень похоже на то, что «Ливерпуль» сможет перевернуть все с ног на голову.

    Ужасный первый тайм и более-менее приемлемый второй — так «Ливерпуль» выступил в Мадриде. На самом деле, команда Юргена Клоппа на фоне «Реала» выглядела типичным испанским середняком.

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    Куда-то исчезла магия Клоппа, не так опасен Садио Мане, совсем потерялся Бобби Фирмино, и это только самые очевидные проблемы «Ливерпуля». А ведь есть еще целый ряд причин, из-за которых у «Ливерпуля» практически не осталось шансов на выход в полуфинал ЛЧ и спасение сезона.

    «Реал»

    Тем временем «Реал» после победы над «Ливерпулем» провел шикарный матч с «Барселоной». Несмотря на сумасшедший график, «Королевский клуб» выиграл и в Эль Класико — 2:1.

    И снова «Реал» невероятно сильно провел первый тайм, а во втором уже действовал по счету. Моменты у «Барсы», конечно, были, но и «Мадрид» легко мог забить и третий, и четвертый мяч.

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    • В предстоящем матче у «Реала» снова будет отсутствовать Серхио Рамос и, скорее всего, Рафаэль Варан. Но как показали встречи с «Ливерпулем» и «Барселоной», это не такая уж и проблема. А вот травма Лукаса Васкеса, чей универсализм стал неотъемлемой частью нынешнего «Реала», наверняка очень расстроила Зидана.

    Но французу, как известно, нет равных в плане поиска замены травмированных игрокам. Так что болельщики «Реала» могут не волноваться — ситуация под контролем.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» букмекеры предлагают поставить за 1.98, на ничью за 4.05, а на победу «Реала» — за 3.68.

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    «Реал» добьет «Ливерпуль». В этом можно не сомневаться. Говорить о камбэке просто смешно. Этот «Ливерпуль» не готов к таким подвигам. Два года назад команда Клоппа отыграла три мяча в противостоянии с «Барселоной», но тот «Ливерпуль» был на пике своей формы. Так что сравнения неуместны.

    Ставка — победа «Реала» за 3.68. Зидан выигрывает все важные матчи, не станет исключением и ближайшая игра на «Энфилде».

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Реала» по тогам первого тайма за 4.00. «Мадрид» не будет долго возиться с откровенно слабым «Ливерпулем».

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