«Ливерпуль»
«Ливерпуль» на прошлой неделе оказался совершенно не готов к хитрой игре «Реала». И это еще хорошо, что «Мадрид» выиграл только 3:1. Все могло закончиться намного хуже.
Лига чемпионов любит камбэки и невероятные сценарии, но на этот раз не очень похоже на то, что «Ливерпуль» сможет перевернуть все с ног на голову.
Ужасный первый тайм и более-менее приемлемый второй — так «Ливерпуль» выступил в Мадриде. На самом деле, команда Юргена Клоппа на фоне «Реала» выглядела типичным испанским середняком.
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Куда-то исчезла магия Клоппа, не так опасен Садио Мане, совсем потерялся Бобби Фирмино, и это только самые очевидные проблемы «Ливерпуля». А ведь есть еще целый ряд причин, из-за которых у «Ливерпуля» практически не осталось шансов на выход в полуфинал ЛЧ и спасение сезона.
«Реал»
Тем временем «Реал» после победы над «Ливерпулем» провел шикарный матч с «Барселоной». Несмотря на сумасшедший график, «Королевский клуб» выиграл и в Эль Класико — 2:1.
И снова «Реал» невероятно сильно провел первый тайм, а во втором уже действовал по счету. Моменты у «Барсы», конечно, были, но и «Мадрид» легко мог забить и третий, и четвертый мяч.
В предстоящем матче у «Реала» снова будет отсутствовать Серхио Рамос и, скорее всего, Рафаэль Варан. Но как показали встречи с «Ливерпулем» и «Барселоной», это не такая уж и проблема. А вот травма Лукаса Васкеса, чей универсализм стал неотъемлемой частью нынешнего «Реала», наверняка очень расстроила Зидана.
Но французу, как известно, нет равных в плане поиска замены травмированных игрокам. Так что болельщики «Реала» могут не волноваться — ситуация под контролем.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» букмекеры предлагают поставить за 1.98, на ничью за 4.05, а на победу «Реала» — за 3.68.
«Реал» добьет «Ливерпуль». В этом можно не сомневаться. Говорить о камбэке просто смешно. Этот «Ливерпуль» не готов к таким подвигам. Два года назад команда Клоппа отыграла три мяча в противостоянии с «Барселоной», но тот «Ливерпуль» был на пике своей формы. Так что сравнения неуместны.
Ставка — победа «Реала» за 3.68. Зидан выигрывает все важные матчи, не станет исключением и ближайшая игра на «Энфилде».
Также можно рассмотреть ставку на победу «Реала» по тогам первого тайма за 4.00. «Мадрид» не будет долго возиться с откровенно слабым «Ливерпулем».