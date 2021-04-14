«Ливерпуль» сыграет на пустом «Энфилде» с мадридским «Реалом» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» на прошлой неделе оказался совершенно не готов к хитрой игре «Реала». И это еще хорошо, что «Мадрид» выиграл только 3:1. Все могло закончиться намного хуже.

Лига чемпионов любит камбэки и невероятные сценарии, но на этот раз не очень похоже на то, что «Ливерпуль» сможет перевернуть все с ног на голову.

Ужасный первый тайм и более-менее приемлемый второй — так «Ливерпуль» выступил в Мадриде. На самом деле, команда Юргена Клоппа на фоне «Реала» выглядела типичным испанским середняком.

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Куда-то исчезла магия Клоппа, не так опасен Садио Мане, совсем потерялся Бобби Фирмино, и это только самые очевидные проблемы «Ливерпуля». А ведь есть еще целый ряд причин, из-за которых у «Ливерпуля» практически не осталось шансов на выход в полуфинал ЛЧ и спасение сезона.

«Реал»

Тем временем «Реал» после победы над «Ливерпулем» провел шикарный матч с «Барселоной». Несмотря на сумасшедший график, «Королевский клуб» выиграл и в Эль Класико — 2:1.

И снова «Реал» невероятно сильно провел первый тайм, а во втором уже действовал по счету. Моменты у «Барсы», конечно, были, но и «Мадрид» легко мог забить и третий, и четвертый мяч.

В предстоящем матче у «Реала» снова будет отсутствовать Серхио Рамос и, скорее всего, Рафаэль Варан. Но как показали встречи с «Ливерпулем» и «Барселоной», это не такая уж и проблема. А вот травма Лукаса Васкеса, чей универсализм стал неотъемлемой частью нынешнего «Реала», наверняка очень расстроила Зидана.

Но французу, как известно, нет равных в плане поиска замены травмированных игрокам. Так что болельщики «Реала» могут не волноваться — ситуация под контролем.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» букмекеры предлагают поставить за 1.98, на ничью за 4.05, а на победу «Реала» — за 3.68.

«Реал» добьет «Ливерпуль». В этом можно не сомневаться. Говорить о камбэке просто смешно. Этот «Ливерпуль» не готов к таким подвигам. Два года назад команда Клоппа отыграла три мяча в противостоянии с «Барселоной», но тот «Ливерпуль» был на пике своей формы. Так что сравнения неуместны.

Ставка — победа «Реала» за 3.68. Зидан выигрывает все важные матчи, не станет исключением и ближайшая игра на «Энфилде».

Также можно рассмотреть ставку на победу «Реала» по тогам первого тайма за 4.00. «Мадрид» не будет долго возиться с откровенно слабым «Ливерпулем».