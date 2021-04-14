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    УЕФА наказал «Црвену Звезду» за оскорбления Ибрагимовича фанатами

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Црвену Звезду» за расистские оскорбления фанатов в адрес форварда «Милана» Златана Ибрагимовича во время матча 1/16 финала Лиги Европы.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    Фанаты сербской команды оскорбляли Златана, сидящего на трибунах — футболист провел всю игру в запасе.

    В частности, Ибрагимовича называли «балиджа» — оскорбительное слово для боснийских мусульман. Златан родился в Швеции в семье боснийского мусульманина и хорватки.

    «Црвена Звезда» проведет следующий домашний матч еврокубков без зрителей. На домашний стадион сербской команды наложена условная дисквалификация на один год.

    Кроме того, «Црвена Звезда» оштрафована на 25 тысяч евро за оскорбления и на 5 тысяч евро за допущение нарушения антикоронавирусных протоколов, сообщает Sky Sports.

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