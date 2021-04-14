УЕФА наказал «Црвену Звезду» за оскорбления Ибрагимовича фанатами

(УЕФА) наказалза расистские оскорбления фанатов в адрес форварда «Милана»во время матча 1/16 финала Лиги Европы.

Фанаты сербской команды оскорбляли Златана, сидящего на трибунах — футболист провел всю игру в запасе.

В частности, Ибрагимовича называли «балиджа» — оскорбительное слово для боснийских мусульман. Златан родился в Швеции в семье боснийского мусульманина и хорватки.

«Црвена Звезда» проведет следующий домашний матч еврокубков без зрителей. На домашний стадион сербской команды наложена условная дисквалификация на один год.

Кроме того, «Црвена Звезда» оштрафована на 25 тысяч евро за оскорбления и на 5 тысяч евро за допущение нарушения антикоронавирусных протоколов, сообщает Sky Sports.