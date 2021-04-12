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    Биджиев: «Ротор» не забивает с февраля, надо работать и начинать реализовывать моменты

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    Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев поделился мнением о результате матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Матч получился тяжелым для нас. Первый тайм выдерживали по темпу, к сожалению, пропустили на последней минуте.

    Настраивались на второй тайм. По самоотдаче претензий быть не может. Однако были ошибки, проанализируем, что было не так.

    Не сказал бы, что у Чондрича много ошибок. Сегодня он не виноват, не видел момента удара. Мы не забиваем с февраля, надо работать и начинать реализовывать моменты.

    Конечно, мы надеемся сохранить прописку в РПЛ», — сказал Биджиев «Спорт-Экспрессу».

    «Ротор» занимает 14-е место в турнирной таблице с 18 очками. В следующем туре команда встретится с «Динамо».

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