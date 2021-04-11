«Локомотив» — «Спартак»: счет 2:0, обзор голов

в московском дерби 25 тура РПЛ обыгралсо счетом 2:0.

Героями встречи стали Франсуа Камано и Федор Смолов. Смолов сделал ассист в эпизоде с голом Камано, а затем и сам отметился голом, увеличив счет.

Отметим, что перед самым голом Смолова красную карточку у гостей получил Айртон.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Спартак 2:0 Голы: 1:0 Франсуа Камано (22'), 2:0 Фёдор Смолов (45') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Пабло, Ведран Чорлука, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов (Даниил Куликов, 62'), Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов (Nikolay Titkov, 88'), Максим Мухин (Станислав Магкеев, 79'), Фёдор Смолов (Виталий Лисакович, 78'), Франсуа Камано (Антон Миранчук, 90') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Виктор Мозес (Эсекьель Понсе, 79'), Алекс Краль (Йоррит Хендрикс, 73'), Роман Зобнин, Александр Соболев (Наиль Умяров, 46'), Джордан Ларссон, Квинси Промес (Зелимхан Бакаев, 88') Предупреждения: Александр Соболев (24'), Дмитрий Баринов (55'), Максим Мухин (59'), Гилерме (74'), Георгий Джикия (76'), Франсуа Камано (78'), Рифат Жемалетдинов (84'), Дмитрий Живоглядов (85'), Павел Маслов (85') Удаление: Айртон Лукас (45')

Для «Локомотива» это шестая победа в РПЛ подряд. У него 46 очков, благодаря чему подопечные Николича вышли на третье место. «Спартак» остается вторым, имея 47 пунктов.