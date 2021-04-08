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    Орлов: «Уфу» возглавил Стукалов, хотя рассматривался вариант с Кержаковым

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    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что новым наставником «Уфы» станет главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    3 апреля уфимцы объявили об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера команды после поражения от «Динамо» со счетом 0:4.

    «Тренер "Велеса" Стукалов-младший ушёл в "Уфу". Не знаю, объявили сегодня или нет, но он уже приступает к работе.

    Не слышали? Ну, вы же Орлову звоните, здесь центр информации. В шорт-листе также был Саша Кержаков.

    Я спросил у Газизова, и он сказал: "Да, я просматривал Кержакова". Но потом добавил, что всё-таки Стукалов ближе.

    Гендиректор "Уфы" сказал о Стукалове: "Ну, он же знает суть профессии, глядя на своего отца". В этом логика есть», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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