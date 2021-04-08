Орлов: «Уфу» возглавил Стукалов, хотя рассматривался вариант с Кержаковым

Геннадий Орлов Фото: globallookpress.com
3 апреля уфимцы объявили об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера команды после поражения от «Динамо» со счетом 0:4.
«Тренер "Велеса" Стукалов-младший ушёл в "Уфу". Не знаю, объявили сегодня или нет, но он уже приступает к работе.
Не слышали? Ну, вы же Орлову звоните, здесь центр информации. В шорт-листе также был Саша Кержаков.
Я спросил у Газизова, и он сказал: "Да, я просматривал Кержакова". Но потом добавил, что всё-таки Стукалов ближе.
Гендиректор "Уфы" сказал о Стукалове: "Ну, он же знает суть профессии, глядя на своего отца". В этом логика есть», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».