Жоржиньо: Нельзя думать, будто у нас есть преимущество, это будет ошибкой

Полузащитник «Челси»прокомментировал победу над(2:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

«Маунт находился в хорошей позиции, он всегда здорово открывается. Я просто увидел свободную зону и отдал ему своевременную передачу с нужной силой, чтобы он смог развернуться и забить.

Сухой матч — это очень важно. После пяти пропущенных голов в субботу ощущения были неважные.

Было очень обидно, надо было извлечь из этого урок. Понимали, что будет важно провести хороший матч в защите и не пропустить, потому что атаковать мы умеем.

Все очень довольны этим результатом, но надо оставаться скромными. Нельзя думать, будто у нас есть преимущество, это будет ошибкой.

Мы должны сохранять хладнокровие и оставаться сосредоточенными», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.