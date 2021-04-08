Консейсау: Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Результат очень несправедливый, но футбол — это голы. "Челси" забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их. Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее.

Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны "Челси". У них на замену вышли Пулишич, Жиру, Канте и Тьяго Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше "Челси". Однако моральная победа не учитывается, важен результат», — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.