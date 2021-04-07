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    Маттеус: Для меня «Бавария» и «Ман Сити» — главные претенденты на титул

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    Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния «Баварии» и «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    В субботу, 3 апреля, «Бавария» успешно справилась без травмированного Роберта Левандовски с конкурентами из «Лейпцига».

    «ПСЖ — это команда другого калибра. В ее составе есть такие мировые звезды, как Мбаппе и Неймар, которые совсем недавно, в 1/8 финала против "Барселоны", показали, что они из себя представляют», — написал Маттеус в своей еженедельной колонке для Sky Sport.

    Впрочем, Маттеус по-прежнему считает свой бывший клуб одним из фаворитов турнира:

    «Наряду с "Манчестер Сити" они находятся в наилучшей форме. Для меня "Бавария" и команда Гвардиолы — главные претенденты на титул», — считает он.

    К матчу в Мюнхене парижане подошли на фоне субботнего поражения от «Лилля» 0:1.

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