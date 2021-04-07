Маттеус: Для меня «Бавария» и «Ман Сити» — главные претенденты на титул

Бывший капитан сборной Германииподелился ожиданиями от четвертьфинального противостоянияв Лиге чемпионов.

В субботу, 3 апреля, «Бавария» успешно справилась без травмированного Роберта Левандовски с конкурентами из «Лейпцига».

«ПСЖ — это команда другого калибра. В ее составе есть такие мировые звезды, как Мбаппе и Неймар, которые совсем недавно, в 1/8 финала против "Барселоны", показали, что они из себя представляют», — написал Маттеус в своей еженедельной колонке для Sky Sport.

Впрочем, Маттеус по-прежнему считает свой бывший клуб одним из фаворитов турнира:

«Наряду с "Манчестер Сити" они находятся в наилучшей форме. Для меня "Бавария" и команда Гвардиолы — главные претенденты на титул», — считает он.

К матчу в Мюнхене парижане подошли на фоне субботнего поражения от «Лилля» 0:1.