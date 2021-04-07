Куртуа: В противостоянии с «Ливерпулем» еще ничего не решено

Вратарьдал комментарий после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с(3:1).

«Мы провели хороший матч, особенно удался первый тайм. Контролировали ход матча, забили два мяча. Они прибавили с началом второго тайма и сократили отставание.

Мне немного не повезло в том эпизоде, но мы сохранили спокойствие и забили третий. Теперь у нас хорошие шансы на выход в следующий раунд, но мы знаем, что играть на "Энфилде" всегда непросто.

Все хорошо постарались. Ливерпуль — непростая команда. Нам пришлось постараться, чтобы мы могли превосходить соперника все 90 минут. Но ничего еще не решено. И все же мы в себе уверены.

В феврале у нас было девять травмированных игроков, но резервисты смогли успешно их заменить. У нас все готовы играть, когда надо. Мы не предоставили много шансов сопернику, это хороший знак перед субботним матчем с Барселоной и ответной встречей на следующей неделе.

Думал, что мне придется сделать больше сейвов — Ливерпуль здорово играет в нападении, но мы отлично оборонялись. Буду рад, если второй матч сложится так же, как первый, но что-то подсказывает мне, что он будет другим», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Ливерпуле на «Энфилде».