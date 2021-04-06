«Реал» — «Ливерпуль»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына первую четвертьфинальную игру Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Начо, Милитао, Менди, Лукас Васкес, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Асенсио, Бензема.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон, Вейналдум, Фабинью, Кейта, Салах, Мане, Жота.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 2.56, на успех «Реала» — 3.09, на ничью — 4.64. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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