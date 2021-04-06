«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид в нынешнем сезоне выступает не столь мощно, как привыкли его многочисленные поклонники. Шансы выиграть Примеру тают, словно прошлогодний снег.

В минувшем туре чемпионата «Реал» Мадрид дома сумел добыть победу. Команда Зинедина Зидана не оставила шансов «Эйбару» (2:0).

Вот и в Лиге чемпионов мадридцы ставят перед собой максимальные задачи. Например, обыграть «Ливерпуль», что «сливочным» удавалось в трех последних очных встречах.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Впрочем, проблемы в обороне у «Реала» имеются, и довольно серьезные. В любом случае, поединок явно предстоит не из разряда скучных.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа в четвертьфинал Лиги чемпионов шагнула вполне уверенно. Команда прошла «РБ Лейпциг», дважды обыграв немцев по 2:0.

По всей видимости, «Ливерпуль» будет максимально мотивирован именно на Лигу чемпионов. В АПЛ команда Клоппа совсем скоро официально сложит чемпионские полномочия.

В минувшем туре АПЛ «Ливерпуль» наконец-то продемонстрировал свою истинную силу. На выезде команда разнесла «Арсенал» (0:3).

В общем, с атакой у ливерпульского клуба все отлично. Диогу Жота и Мохамед Салах знают свое дело, что красиво продемонстрировали во встрече с «канонирами».

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.70, на ничью за 3.65, а на «Реал» Мадрид — за 2.80

Мадридцы будут активно атаковать, дабы соорудить задел перед ответной встречей.

Гости наверняка будут искать свой шанс в атаке, тем паче, в их составе есть, кому забивать.

Обе команды обладают отличным подбором атакующих исполнителей, что и продемонстрируют наглядно. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.66