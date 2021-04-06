ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Спартак»Соболев взял Ростов. «Красно-белые» наконец победили на Дону Мэйсон ГринвудГринвуд — будущее «МЮ», а Фернандеш снова вытащил команду из ямы Футболисты ЦСКАТри очка при посредственной игре. ЦСКА одолел «Тамбов», Олич начал с победы
  • 17:34
    • Азар не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»
  • 16:49
    • «Милан» и Ибрагимович договорились о продлении контракта
  • 16:35
    • «Краснодар» ведет переговоры о продаже полузащитника в «Ренн»
  • 16:19
    • Галактионов претендует на пост наставника «Краснодара»
  • 16:07
    • У защитника ЦСКА выявлен разрыв ахиллова сухожилия
  • 12:36
    • Овечкин — вторая звезда дня в НХЛ
  • 11:34
    • Игрок «Тамбова» Еркин отказался проходить тест на полиграфе
    Все новости спорта

    «Реал» и «Ливерпуль» соорудят голевой обмен?

    «Реал» — «Ливерпуль». Ставка (к. 1.66) на голы в Лиге чемпионов по футболу 6 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Асенсио
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 06 Апреля 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид в нынешнем сезоне выступает не столь мощно, как привыкли его многочисленные поклонники. Шансы выиграть Примеру тают, словно прошлогодний снег.

    В минувшем туре чемпионата «Реал» Мадрид дома сумел добыть победу. Команда Зинедина Зидана не оставила шансов «Эйбару» (2:0).

    Вот и в Лиге чемпионов мадридцы ставят перед собой максимальные задачи. Например, обыграть «Ливерпуль», что «сливочным» удавалось в трех последних очных встречах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Впрочем, проблемы в обороне у «Реала» имеются, и довольно серьезные. В любом случае, поединок явно предстоит не из разряда скучных.

    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа в четвертьфинал Лиги чемпионов шагнула вполне уверенно. Команда прошла «РБ Лейпциг», дважды обыграв немцев по 2:0.

  • Ошибки Тухеля могут стоить «Челси» Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Бромвич»
  • Вчера

    • По всей видимости, «Ливерпуль» будет максимально мотивирован именно на Лигу чемпионов. В АПЛ команда Клоппа совсем скоро официально сложит чемпионские полномочия.

    В минувшем туре АПЛ «Ливерпуль» наконец-то продемонстрировал свою истинную силу. На выезде команда разнесла «Арсенал» (0:3).

  • Еще прогноз
  • «Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 3.04)

    • В общем, с атакой у ливерпульского клуба все отлично. Диогу Жота и Мохамед Салах знают свое дело, что красиво продемонстрировали во встрече с «канонирами».

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.70, на ничью за 3.65, а на «Реал» Мадрид — за 2.80

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Мадридцы будут активно атаковать, дабы соорудить задел перед ответной встречей.

    Гости наверняка будут искать свой шанс в атаке, тем паче, в их составе есть, кому забивать.

    Обе команды обладают отличным подбором атакующих исполнителей, что и продемонстрируют наглядно. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.66

    Ещё прогнозы на спорт
    2.85
  • Прогноз на матч Грачева — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фенербахче — Денизлиспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бенфика — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.65
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Миннесота — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серж Гнабри
  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
    • 21:07 01/04/2021     Словакия — Россия
  • Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
    • 02:22 31/03/2021     Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро
  • «Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
    • 12:49 01/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Ливерпуль» 06.04.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.66.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры