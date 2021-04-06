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    Устоит ли «Реал» против «Ливерпуля» в Мадриде?

    «Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.09) на исход в матче 1/4 финала Лиги чемпионов 6 апреля 2021 года

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    Карим Бензема
    Мадридский «Реал» встретится на своем поле с «Ливерпулем» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 06 Апреля 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Реал»

    «Реал» выиграл свою группу ЛЧ, но не без труда: было два поражения от «Шахтёра» и только в заключительном туре мадридцы вышли в плей-офф, благодаря разгрому «Боруссии» Менхенгладбах.

    В 1\8 финала «Реал» выбил из борьбы «Аталанту» (1:0 и 3:1) не без доли везения (в первой игре бергамаски в самом начале встречи остались вдесятером).

    В последних матчах подопечные Зинедина Зидана в гостях справились с «Сельтой» (3:1) и дома обыграли «Эйбар» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После 29 туров Примеры «Реал» с 63 очками идет вторым. Разница мячей 51-23, Карим Бензема забил 18 голов. Могут не сыграть травмированные Рамос, Карвахаль, Вальверде и Азар.

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы досрочно выиграли свою группу с «Аталантой», «Аяксом» и «Мидтьюландом», одержав 4 победы и проиграв только «Аталанте» дома — 0:2.

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    • В 1/8 финала они дважды обыграли немецкий «РБ Лейпциг» с одинаковым счетом 2:0. Обе встречи прошли в Будапеште из-за коронавирусных ограничений.

    В последних матчах АПЛ подопечные Клоппа сначала на выезде одолели «Вулверхэмтон» (0:1), а потом в Лондоне разгромили «Арсенал» (3:0) — три гола в двух матчах забил Диогу Жота.

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    • После 30 туров АПЛ «Ливерпуль» идет 6-м с 49 очками. Разница мячей 36-15, Мохамед Салах забил 18 голов, еще 8 у Жота, 7 у Садьо Мане, 6 у Фирмино.

    Прогноз и ставки

    На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ливерпуля» — 2.60.

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    «Реал» и «Ливерпуль» друг против друга провели шесть матчей — у каждой из команд на счету по три победы. Дважды они встречались в финалах. В 1981 году в финале Кубка чемпионов «Ливерпуль» победил со счетом 1:0, а в 2018-м «Реал» выиграл в финале ЛЧ со счетом 3:1.

    «Реал» не проигрывает уже 11 матчей, а последние 4 встречи выиграл. Прогнозируем, что мадридцы дома не уступят.

    Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.63.

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