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    «Реал» и «Ливерпуль» «засушат» первый матч?

    «Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 3.04) на Лигу чемпионов, футбол, 6 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    Мадридский «Реал» встретится на своем поле с «Ливерпулем» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 06 Апреля 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.60
  • X
  • 3.70
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  • 2.70
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    «Реал»

    «Реал» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов выиграл по сумме двух матчей у «Аталанты». «Королевский клуб» одержал победу над итальянцами и в гостях, и дома. Общий счет — 4:1 в пользу «Реала».

    Интересно, что перед первой игрой с «Аталантой» многие были уверены, что у команды Зинедина Зидана будут большие проблемы, но на деле вышло совершенно иначе, «Мадриду» было ненамного сложнее, чем в матчах против испанских середняков.

    Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже 11 матчей — девять побед и две ничьих.

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    И что интересно, на этом отрезке «Реал» пропустил лишь шесть мячей. Надо признать, что в обороне «Королевский клуб» действует очень организованно. Ну и с нападением у «Реала» тоже все в порядке — команда забивала в каждом из вышеупомянутых матчей.

    «Ливерпуль»

    Тем временем «Ливерпуль», для которого этот сезон стал одним из самых психологически сложных за последние годы, в минувшую субботу неожиданно легко выиграл у «Арсенала» — 3:0.

    В этом матче «Ливерпуль» впервые за долгое время напоминал команду, которая в прошлом сезоне выиграла АПЛ, а перед этим стала победителем Лиги чемпионов.

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    • Перед этим же «Ливерпуль» умудрился проиграть в чемпионате шесть матчей из восьми, из-за чего оказался за пределами топ-4.

    Но не все так плохо. В 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» уверенно прошел «Лейпциг». Две победы над немецким клубом показали, что «мерсисайдцы» готовы побороться за победу в главном турнире Европы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на общий тотал в матче больше 2,5 за 1.89. Сомнения в том, что игра будет результативной, появились не на пустом месте.

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    «Реал» и «Ливерпуль», как и многие другие топ-клубы, в этом сезоне забивают не так много, как раньше. По разным причинам — травмы, большое количество матчей, усталость или тактические нюансы. Но факт остается фактом, голевые феерии с участием этих команд теперь можно наблюдать не так часто.

    Скорее всего, в ближайшей игре будет не забито не больше двух мячей. Сценарий предстоящих матчей не предполагает какого-то невероятного зрелища. Это будет тактическое противостояние на результат.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 2.11.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 0,5 за 3.04. Игра будет максимально осторожная.

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