Мадридский «Реал» встретится на своем поле с «Ливерпулем» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов выиграл по сумме двух матчей у «Аталанты». «Королевский клуб» одержал победу над итальянцами и в гостях, и дома. Общий счет — 4:1 в пользу «Реала».

Интересно, что перед первой игрой с «Аталантой» многие были уверены, что у команды Зинедина Зидана будут большие проблемы, но на деле вышло совершенно иначе, «Мадриду» было ненамного сложнее, чем в матчах против испанских середняков.

Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже 11 матчей — девять побед и две ничьих.

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И что интересно, на этом отрезке «Реал» пропустил лишь шесть мячей. Надо признать, что в обороне «Королевский клуб» действует очень организованно. Ну и с нападением у «Реала» тоже все в порядке — команда забивала в каждом из вышеупомянутых матчей.

«Ливерпуль»

Тем временем «Ливерпуль», для которого этот сезон стал одним из самых психологически сложных за последние годы, в минувшую субботу неожиданно легко выиграл у «Арсенала» — 3:0.

В этом матче «Ливерпуль» впервые за долгое время напоминал команду, которая в прошлом сезоне выиграла АПЛ, а перед этим стала победителем Лиги чемпионов.

Перед этим же «Ливерпуль» умудрился проиграть в чемпионате шесть матчей из восьми, из-за чего оказался за пределами топ-4.

Но не все так плохо. В 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» уверенно прошел «Лейпциг». Две победы над немецким клубом показали, что «мерсисайдцы» готовы побороться за победу в главном турнире Европы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на общий тотал в матче больше 2,5 за 1.89. Сомнения в том, что игра будет результативной, появились не на пустом месте.

«Реал» и «Ливерпуль», как и многие другие топ-клубы, в этом сезоне забивают не так много, как раньше. По разным причинам — травмы, большое количество матчей, усталость или тактические нюансы. Но факт остается фактом, голевые феерии с участием этих команд теперь можно наблюдать не так часто.

Скорее всего, в ближайшей игре будет не забито не больше двух мячей. Сценарий предстоящих матчей не предполагает какого-то невероятного зрелища. Это будет тактическое противостояние на результат.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 0,5 за 3.04. Игра будет максимально осторожная.