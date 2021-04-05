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    «Милан» и Ибрагимович договорились о продлении контракта

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    «Милан» и нападающий Златан Ибрагимович договорились о продлении контракта еще на один сезон, сообщает Tuttomercatoweb.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    По данным источника, переговоры длились несколько недель и в итоге завершились успешно.

    В настоящее время стороны обсуждают различные бонусы и условия личного контракта футболиста.

    Ибрагимович ранее выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, после чего перешел во французский «Пари Сен-Жермен». В январе 2020 года форвард вернулся в итальянский клуб.

    В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, в которых забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

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