В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет 21 ноября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинцы располагаются на 8-й позиции Востока с 24 очками в активе после 26-и встреч. «Лада» опережает 9-ю строчку лишь на 1 балл, имея на одну игру больше.

Последние матчи: В прошедшем поединке тольяттинцы крупно уступили ЦСКА со счетом 1:4, а до этого проиграли по буллитам «Металлургу Мг» (1:2 Б). Матчем ранее «Лада» уступила тому же «Салавату Юлаеву» (1:3).

У команды продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Лада» также проиграла ЦСКА (1:4), команда забрасывает строго 1 шайбу за игру.

Не сыграют: Рафаэль Бикмуллин, Никита Попугаев и Владислав Червоненко (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Лада» попала в очередной кризис и не факт, что команда Павла Зубова сможет выбраться из него, но сезон пока точно не потерян, ведь тольяттинцы до сих пор находятся в зоне плей-офф.

«Ладе» помогает то, что конкуренты по таблице также проигрывают, но если тольяттинцы уступят еще в 3-4 встречах, то все может поменяться. Команде просто необходимо выходить из кризиса как можно быстрее.

Недавно «Лада» рассталась с Олегом Браташом, его место занял Павел Зубов, который пока не выиграл ни одного матча. В предстоящем матче команда встретится с «Салаватом Юлаевым», который, напротив, только набрал ход.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимцы занимают 3-е место в таблице Востока с 34 баллами в копилке. «Салават Юлаев» отстает от 1-й позиции на 6 очков, имея 2 игры в запасе.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Металлургу Мг» со счетом 2:3 в овертайме, а до этого «Салават Юлаев» разгромил «Барыс» (4:1), забрасывая минимум 1 шайбу за период.

Уфимцы набирают очки на протяжении 7-и последних матчей. За этот период команда также обыграла «Ладу» (3:1), «Торпедо» (3:2 ОТ), «Сибирь» (3:2 Б) и уступила минскому «Динамо» (2:3 Б).

Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

Состояние команды: «Салават Юлаев» не очень удачно начал нынешний сезон из-за сложного календаря, но сейчас команда Виктора Козлова выглядит очень мощно, регулярно набирая очки.

Движущая сила «Салавата Юлаева» — это, конечно, легионеры. Все иностранцы в команде оправдывают ожидания, на них держится атака, но к большинству отстальных игроков точно есть вопросы.

В «Салавате Юлаеве» существует эта пропасть между топ-6 и всеми остальными. Тот же Данил Алалыкин пока точно не блистает, хотя уже пора выходить на высокий уровень.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» набирает очки на протяжении 7-и последних матчей

«Лада» проиграла 4 последних матча

«Салават Юлаев» непременно обыгрывал «Ладу» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 3.80, а победа «Лады» — в 3.50.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.50 и 1.50 соответственно.

Прогноз: «Салават Юлаев» победит, но «Лада» точно доставит проблемы уфимцам.

Ставка: Победа «Салавата Юлаева» за 2.00.

Прогноз: Для победы «Салавату» необходимо забрасывать больше 2-х шайб.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» 2.5 больше за 1.85.