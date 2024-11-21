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    «Салават Юлаев» продлит серию с набранными очками?

    «Лада» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 21 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Салават Юлаев»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет 21 ноября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2024 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •

    «Лада»

    Турнирное положение: Тольяттинцы располагаются на 8-й позиции Востока с 24 очками в активе после 26-и встреч. «Лада» опережает 9-ю строчку лишь на 1 балл, имея на одну игру больше.

    Последние матчи: В прошедшем поединке тольяттинцы крупно уступили ЦСКА со счетом 1:4, а до этого проиграли по буллитам «Металлургу Мг» (1:2 Б). Матчем ранее «Лада» уступила тому же «Салавату Юлаеву» (1:3).

    Лада — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    У команды продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Лада» также проиграла ЦСКА (1:4), команда забрасывает строго 1 шайбу за игру.

    Не сыграют: Рафаэль Бикмуллин, Никита Попугаев и Владислав Червоненко (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Лада» попала в очередной кризис и не факт, что команда Павла Зубова сможет выбраться из него, но сезон пока точно не потерян, ведь тольяттинцы до сих пор находятся в зоне плей-офф.

    «Ладе» помогает то, что конкуренты по таблице также проигрывают, но если тольяттинцы уступят еще в 3-4 встречах, то все может поменяться. Команде просто необходимо выходить из кризиса как можно быстрее.

    Недавно «Лада» рассталась с Олегом Браташом, его место занял Павел Зубов, который пока не выиграл ни одного матча. В предстоящем матче команда встретится с «Салаватом Юлаевым», который, напротив, только набрал ход.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимцы занимают 3-е место в таблице Востока с 34 баллами в копилке. «Салават Юлаев» отстает от 1-й позиции на 6 очков, имея 2 игры в запасе.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Металлургу Мг» со счетом 2:3 в овертайме, а до этого «Салават Юлаев» разгромил «Барыс» (4:1), забрасывая минимум 1 шайбу за период.

    Уфимцы набирают очки на протяжении 7-и последних матчей. За этот период команда также обыграла «Ладу» (3:1), «Торпедо» (3:2 ОТ), «Сибирь» (3:2 Б) и уступила минскому «Динамо» (2:3 Б).

    Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

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    • Состояние команды: «Салават Юлаев» не очень удачно начал нынешний сезон из-за сложного календаря, но сейчас команда Виктора Козлова выглядит очень мощно, регулярно набирая очки.

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    Движущая сила «Салавата Юлаева» — это, конечно, легионеры. Все иностранцы в команде оправдывают ожидания, на них держится атака, но к большинству отстальных игроков точно есть вопросы.

    В «Салавате Юлаеве» существует эта пропасть между топ-6 и всеми остальными. Тот же Данил Алалыкин пока точно не блистает, хотя уже пора выходить на высокий уровень.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» набирает очки на протяжении 7-и последних матчей

    • «Лада» проиграла 4 последних матча

    • «Салават Юлаев» непременно обыгрывал «Ладу» в последних 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 3.80, а победа «Лады» — в 3.50.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.50 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: «Салават Юлаев» победит, но «Лада» точно доставит проблемы уфимцам.

    Ставка: Победа «Салавата Юлаева» за 2.00.

    Прогноз: Для победы «Салавату» необходимо забрасывать больше 2-х шайб.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» 2.5 больше за 1.85.

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    «Лада» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» продлит серию с набранными очками?
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