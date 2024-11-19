Россия — Сирия: счет матча 4:0, обзор голов

всухую обыграла(4:0) в рамках товарищеского противостояния.

В составе хозяев дублем отметился Максим Осипенко, который забил свои голы на 33-й минуте и на 81-й минуте (с пенальти).

Еще по голу записали на свой счет Илья Самошников на 53-й минуте и Алексей Миранчук на 66-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) Россия — Сирия 4:0 (1:0, 3:0). Голы: 1:0 — 33 Осипенко, 2:0 — 52 Самошников, 3:0 — 66 Миранчук, 4:0 — 81, пенальти ОсипенкоРоссия: Максименко, Горшков (Адамов, 75), Осипенко, Солдатенков (Морозов, 64), Самошников, Батраков, Глебов, Фомин (Карпукас, 75), Пиняев (Садулаев, 64), Тюкавин (Мусаев, 81), Миранчук (Мостовой, 75)Сирия: Мадания, Абрахам, Амор, Фака (Аль-Мидани, 87), Матер (Ханан, 87), Альсахади, Крума (Аль-Халляк, 89), Абрахам (Наиф, 77), Аль-Мавас (Осман, 65), Рамадан (Аль-Асвад, 65), СаббагПредупреждение: Морозов (90+3)

Напомним, что сборная России 15-го ноября разгромила Бруней со счетом 11:0.