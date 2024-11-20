Черчесов высказался о возможном возвращении в «Спартак»

Главный тренер сборной Казахстанарассказал, почему не думает о возвращении в

«Я не могу говорить на темы, которые для меня сейчас неактуальны. Мои возможности всем, кому надо, известны.

Я и спортивным директором работал, и в совет директоров одного зарубежного клуба меня звали, и за консультациями, если надо, обращаются.

Но сейчас я — главный тренер сборной Казахстана, и ничто другое меня не волнует. Кому нужно, тот меня найдет. Будет вопрос, будет ответ.

Я тысячу раз уже это говорил, но все, видимо, считают, что я лукавлю», — сказал Черчесов в интервью «Спорт день за днем».

Напомним, перед началом сезона пост главного тренера «Спартака» занял серб Деян Станкович.