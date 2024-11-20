В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Армении и женской Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Урарту» — «Ширак»

Чемпионат Армении

«Урарту» на данный момент лидирует в таблице чемпионата Армении. У команды 32 набранных очка по итогам 15 встреч. «Урарту» одержал 10 побед, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

В ноябре «Урарту» из трех встреч уступил в двух. В текущем месяце была одержана одна победа. Клуб 6 ноября взял верх над БКМА со счетом 4:2.

«Ширак» находится на 6-й строчке в таблице. У команды 18 набранных очков. Клуб забил 11 голов и пропустил 21 мяч.

Букмекеры уверены в победе лидера чемпионата. У фаворита вряд ли возникнут проблемы. Хозяева приложат максимум усилий для победы.

Ставка: Победа «Урарту» за 1.52.

«Ноа» — «Арарат»

Чемпионат Армении

«Ноа» находится в топ-4. В активе команды 25 очков. Отставание от лидирующего «Урарту» составляет 7 баллов.

В ноябре «Ноа» разочаровал фанатов неудачной игрой с «Челси» в Лиге конференций. В Лондоне клуб пропустил 8 голов. Однако затем команда реабилитировалась. На своем поле «Ноа» разгромил «Алашкерт» со счетом 4:0.

«Арарат» в чемпионате Армении располагается на 7-й позиции. У клуба 14 очков в 14 матчах. «Арарат» одержал 4 победы, два раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

Прогнозы и ставки на футбол

Последний раз команды играли друг с другом 15 сентября. Тогда «Арарат» дома победил «Ноа» со счетом 2:1.

Ставка: Обе не забьют за 1.59.

«Твенте» (Ж) — «Реал» Мадрид (Ж) Женщины. Лига чемпионов

«Твенте» в таблице Лиги чемпионов идет на третьем месте. У команды три набранных очка. В трех матчах «Твенте» одержал одну победу и потерпел два поражения.

13 ноября команды играли друг с другом. «Твенте» встречался с «Реалом» в гостях. Голландский клуб уступил сопернику со счетом 0:7.

«Реал» Мадрид располагается на 2-й позиции в таблице. У клуба 6 очков по итогам трех встреч. «Реал» забил 13 мячей и пропустил три гола.

В первой игре мадридский клуб уничтожил соперника. В Голландии сценарий может повториться. Букмекеры ждут разгрома. Футболистки «Реала» добьются уверенной победы.

Ставка: Победа «Реала» с форой (-2) за 1.58.

Общий коэффициент: 3.81.