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    «Урарту» завоюет очередные три очка, женская команда «Реала» легко справится с «Твенте»

    Экспресс дня 20 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Женская команда «Реала»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Армении и женской Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Урарту» — «Ширак»

    Чемпионат Армении

    «Урарту» на данный момент лидирует в таблице чемпионата Армении. У команды 32 набранных очка по итогам 15 встреч. «Урарту» одержал 10 побед, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

    В ноябре «Урарту» из трех встреч уступил в двух. В текущем месяце была одержана одна победа. Клуб 6 ноября взял верх над БКМА со счетом 4:2.

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    • «Ширак» находится на 6-й строчке в таблице. У команды 18 набранных очков. Клуб забил 11 голов и пропустил 21 мяч.

    Букмекеры уверены в победе лидера чемпионата. У фаворита вряд ли возникнут проблемы. Хозяева приложат максимум усилий для победы.

    Ставка: Победа «Урарту» за 1.52.

    «Ноа» — «Арарат»

    Чемпионат Армении

    «Ноа» находится в топ-4. В активе команды 25 очков. Отставание от лидирующего «Урарту» составляет 7 баллов.

    В ноябре «Ноа» разочаровал фанатов неудачной игрой с «Челси» в Лиге конференций. В Лондоне клуб пропустил 8 голов. Однако затем команда реабилитировалась. На своем поле «Ноа» разгромил «Алашкерт» со счетом 4:0.

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    «Арарат» в чемпионате Армении располагается на 7-й позиции. У клуба 14 очков в 14 матчах. «Арарат» одержал 4 победы, два раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последний раз команды играли друг с другом 15 сентября. Тогда «Арарат» дома победил «Ноа» со счетом 2:1.

    Ставка: Обе не забьют за 1.59.

    «Твенте» (Ж) — «Реал» Мадрид (Ж)

    Женщины. Лига чемпионов

    «Твенте» в таблице Лиги чемпионов идет на третьем месте. У команды три набранных очка. В трех матчах «Твенте» одержал одну победу и потерпел два поражения.

    13 ноября команды играли друг с другом. «Твенте» встречался с «Реалом» в гостях. Голландский клуб уступил сопернику со счетом 0:7.

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    • «Реал» Мадрид располагается на 2-й позиции в таблице. У клуба 6 очков по итогам трех встреч. «Реал» забил 13 мячей и пропустил три гола.

    В первой игре мадридский клуб уничтожил соперника. В Голландии сценарий может повториться. Букмекеры ждут разгрома. Футболистки «Реала» добьются уверенной победы.

    Ставка: Победа «Реала» с форой (-2) за 1.58.

    Общий коэффициент: 3.81.

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    Экспресс дня 20 ноября: прогноз, ставка (3.81), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Экспресс. «Урарту» завоюет очередные три очка, женская команда «Реала» легко справится с «Твенте»
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