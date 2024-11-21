В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет 21 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: Питерцы занимают 3-е место в таблице Западной конференции с 37-ю очками в активе. СКА отстает от 2-й позиции всего на 2 балла.

Последние матчи: В прошедших встречах команда разгромил «Амур» со счетом 6:3, а до этого проиграл в овертайме «Ак Барсу» (2:3 ОТ), совершив камбэк по ходу матча.

В последних 8-и поединках СКА выиграл только 2 раза. За этот период питерцы обыграли «Сибирь» (0:1 Б), а также проиграли «Авангарду» (1:2), «Сочи» (2:5), «Куньлунь» (1:2 ОТ).

Не сыграют: Артем Земченок (травма) и Никита Серебряков (решение тренера).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Кажется, что СКА еще не вышел из ямы, команда все еще может провалиться, а крупная победа над «Амуром» (6:3) не показатель, ведь хабаровчане сейчас худшая команда лиги.

Несмотря на это, лидеры СКА играют здорово, регулярно набирая очки, но до этого что-то пошло не так. Тем более, у питерцев пока не определился 1-й номер в воротах.

Главная звезда СКА Евгений Кузнецов стал играть куда лучше, чем пару-тройку матчей назад. Форвард уже не удаляется в ключевых моментах, а также забрасывает красивые шайбы.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы занимают 7-е место в таблице Запада с 31-м очком в активе. «Торпедо» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда минимально проиграла «Локомотиву» со счетом 0:1, пропустив единсвенную шайбу во 2-м периоде. До этого «Торпедо» одолело минское «Динамо» (2:1 ОТ).

В последних 6-и встречах нижегородцы набирали очки в 5-и случаях. За этот период «Торпедо» успело разгромить «Сочи» (7:1), а также проиграть «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и «Локомотиву» (1:2 Б).

Состояние команды: В этом сезоне «Торпедо» играет не очень стабильно, команда может выиграть и проиграть абсолютно в любом матче. Тем более, турнирное положение нижегородцев довольно шаткое.

Уже несколько команд наступают на пятки «Торпедо», нижегородцам необходимо куда чаще побеждать, а предстоящий соперник СКА — прекрасный раздражитель.

Стоит отметить, что «Торпедо» — одна из лучших команд лиги по результативности. Команда забросила 94 шайбы за 28 встреч, питерцам точно будет сложно оставить свои ворота в неприкосновенности.

Статистика для ставок

В последних 8-и встречах СКА выиграл только 2 раза

В 5-и из 6-и последних матчей «Торпедо» набирает очки

СКА непременно обыгрывало «Торпедо» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.50, а победа «Торпедо» — в 4.90.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Обе команды играют весело и результативно. Прогнозируем голевую феерию.

Ставка: Тотал 6 больше за 2.05.

Прогноз: Можно предположить, что СКА все-таки окажется сильнее «Торпедо».

Ставка: Победа СКА с форой (-1.5) за 1.95.