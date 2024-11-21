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    Сможет ли СКА вновь победить нижегородцев?

    СКА — «Торпедо». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, КХЛ, 21 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Торпедо»
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    Александр Никишин — защитник СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет 21 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2024 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    СКА

    Турнирное положение: Питерцы занимают 3-е место в таблице Западной конференции с 37-ю очками в активе. СКА отстает от 2-й позиции всего на 2 балла.

    Последние матчи: В прошедших встречах команда разгромил «Амур» со счетом 6:3, а до этого проиграл в овертайме «Ак Барсу» (2:3 ОТ), совершив камбэк по ходу матча.

    СКА — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    В последних 8-и поединках СКА выиграл только 2 раза. За этот период питерцы обыграли «Сибирь» (0:1 Б), а также проиграли «Авангарду» (1:2), «Сочи» (2:5), «Куньлунь» (1:2 ОТ).

    Не сыграют: Артем Земченок (травма) и Никита Серебряков (решение тренера).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Кажется, что СКА еще не вышел из ямы, команда все еще может провалиться, а крупная победа над «Амуром» (6:3) не показатель, ведь хабаровчане сейчас худшая команда лиги.

    Несмотря на это, лидеры СКА играют здорово, регулярно набирая очки, но до этого что-то пошло не так. Тем более, у питерцев пока не определился 1-й номер в воротах.

    Главная звезда СКА Евгений Кузнецов стал играть куда лучше, чем пару-тройку матчей назад. Форвард уже не удаляется в ключевых моментах, а также забрасывает красивые шайбы.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородцы занимают 7-е место в таблице Запада с 31-м очком в активе. «Торпедо» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 3 балла.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда минимально проиграла «Локомотиву» со счетом 0:1, пропустив единсвенную шайбу во 2-м периоде. До этого «Торпедо» одолело минское «Динамо» (2:1 ОТ).

    В последних 6-и встречах нижегородцы набирали очки в 5-и случаях. За этот период «Торпедо» успело разгромить «Сочи» (7:1), а также проиграть «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и «Локомотиву» (1:2 Б).

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    • Состояние команды: В этом сезоне «Торпедо» играет не очень стабильно, команда может выиграть и проиграть абсолютно в любом матче. Тем более, турнирное положение нижегородцев довольно шаткое.

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    Уже несколько команд наступают на пятки «Торпедо», нижегородцам необходимо куда чаще побеждать, а предстоящий соперник СКА — прекрасный раздражитель.

    Стоит отметить, что «Торпедо» — одна из лучших команд лиги по результативности. Команда забросила 94 шайбы за 28 встреч, питерцам точно будет сложно оставить свои ворота в неприкосновенности.

    Статистика для ставок

    • В последних 8-и встречах СКА выиграл только 2 раза

    • В 5-и из 6-и последних матчей «Торпедо» набирает очки

    • СКА непременно обыгрывало «Торпедо» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.50, а победа «Торпедо» — в 4.90.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: Обе команды играют весело и результативно. Прогнозируем голевую феерию.

    Ставка: Тотал 6 больше за 2.05.

    Прогноз: Можно предположить, что СКА все-таки окажется сильнее «Торпедо».

    Ставка: Победа СКА с форой (-1.5) за 1.95.

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    СКА — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли СКА вновь победить нижегородцев?
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